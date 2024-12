Valeria Ros revela los inesperados motivos de su ausencia en 'La Revuelta' de Broncano

Este lunes, 'La Revuelta' sorprendió a su audiencia con el regreso inesperado de Valeria Ros, que llevaba una larga ausencia en la presente temporada. Antes de la entrevista de la noche, la humorista reapareció para presentar su sección y no dudó en explicar las razones detrás de su tiempo alejada del formato. Unas explicaciones con las que aprovechó para lanzar un comentario ácido hacia David Broncano y su equipo.

Junto a Ernesto Sevilla, Valeria Ros se encuentra entre las colaboradoras de David Broncano que menos apariciones han tenido en esta nueva etapa de 'La Revuelta' en TVE. Aunque su ausencia generó críticas en redes sociales y comentarios sobre la eliminación de su sección, la cómica dejó claro que el motivo detrás de ello tiene más que ver con circunstancias personales.

"Llevo mucho tiempo sin venir, tú estás hasta en la sopa, solo te falta liarte con Leonor y ser rey", bromeó Valeria Ros al dirigirse a David Broncano. La colaboradora puso en contexto a los espectadores sobre los desafíos que enfrenta como madre soltera. "Llevo mucho sin venir porque es imposible conciliar. Ya sabes que soy madre y no me da la vida y no existe la conciliación", dijo en una reflexión que provocó el aplauso entre el público presente.

| RTVE

Para enfrentar este obstáculo, Valeria Ros presentó una propuesta insólita:"He pensado que falta aquí algo, deberíamos normalizar que un bebé esté en un plató". Con estas palabras, sacó un muñeco bebé al escenario y añadió: "Tendríamos que hacer una niña de 'La Revuelta'". Su idea, entre bromas, era que este "bebé simbólico" sirviera como representación femenina en el programa cuando ella o su compañera Lala no estuvieran presentes.

"Me ha parecido muy buena idea poner un bebé aquí, que cuando Lala y yo no venimos pues sea la presencia femenina y lo cuidamos entre todos", comentó, arrancando aplausos del público antes de que un espontáneo interrumpiera la escena. La situación derivó en risas, pero David Broncano advirtió que, si el tiempo se acortaba, sería necesario editar la intervención del espontáneo, lo que Valeria Ros no dejó pasar sin lanzar otro dardo: "Claro, igual me cortáis a mí también".