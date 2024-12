Dani Martín pone en un aprieto a David Broncano y se opone a seguir con 'La Revuelta'

Dani Martín fue el gran protagonista de la noche del lunes en 'La Revuelta', donde se reencontró con David Broncano tras el reciente estreno de su nuevo disco. El cantante, que había cerrado la semana anterior en 'El Hormiguero', llegó al programa en un ambiente cargado de humor. No obstante, Dani Martín acabó sorprendiendo con su firme postura frente a las icónicas preguntas clásicas de David Broncano.

Aunque la entrevista comenzó en tono distendido, dio un giro inesperado cuando llegó el momento del tradicional interrogatorio que define el cierre de 'La Revuelta'. Dani Martín no dudó en interrumpir a David Broncano con un reproche cargado de humor pero también de cierto descontento: "Tú una vez me dijiste que yo había sido de los primeros 'trolleados', os habéis venido a la primera... Yo no me he llevado nada de porcentaje". El cantante dejó claro que consideraba su paso por 'La Resistencia' como un punto clave en el éxito del programa: "Yo hice que eso creciera".

El músico, lejos de quedarse en la crítica, propuso una solución para renovar esta dinámica: "Entonces yo te propongo otras. Por ejemplo, ahora que la producción es mayor a nivel económico, tú podrías al invitado cada noche ponerlo en un brete. Podrías decirme 'si te bebes hasta la mitad del bote de aceite te damos 30.000 euros'", lanzó entre risas.

La ocurrencia descolocó a David Broncano, que respondió sorprendido: "¿Tú quieres que humille a los invitados?". A lo que Dani Martín replicó con ironía y una meditada reflexión: "Es que lo otro también es humillar a los invitados, decir el dinero que tengo o lo otro... es que te expones a un secuestro. No lo digo por mí, lo digo por esa gente que viene tanto al programa que vive en Andorra".

Finalmente, ambos trataron de llegar a un acuerdo para cerrar la entrevista de una forma diferente. David Broncano improvisó: "Si te comes cinco guindillas de esas a caraperro te doy 7 euros". Para sorpresa de todos, Dani Martín aceptó encantado y logró su objetivo de evitar las incómodas preguntas.

El momento terminó con un desenlace hilarante. "Te ha salido bien la jugada. No te las has comido todas, no has respondido las preguntas y te has llevado 15 euros cabrón",señaló David Broncano, admitiendo su derrota antes de despedir a Dani Martín.