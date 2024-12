'Le va a gustar que diga esto': Bárbara Rey cuenta cómo conoció al Rey en 'De Viernes'

El idilio entre Bárbara Rey y el Rey Emérito Juan Carlos I ha quedado al descubierto esta noche. La vedette se ha hartado de escuchar a otros hablar de su historia. Para ello, se ha sentado ante Santi Acosta en el especial de 'De Viernes', dispuesta a contar todo lo que vivieron los dos amantes.

Bárbara Rey no fue la primera persona en enterarse del interés del Rey Emérito en ella, fue su amiga Charo. La íntima de la vedette le contó que había recibido una llamada de alguien muy importante preguntando por ella.Aquí comienza la historia entre Bárbara Rey y el Rey Emérito.

"Suena el teléfono, me dice que es el Rey y le digo que se deje de gilipolleces", comenzaba la vedette contando cómo se produjo la primera conversación entre los dos. Él insistía mucho en conocerla, pero ella no se fiaba, pensando que podría ser otra persona que le estaba tomando el pelo. "Me dice: 'Te voy a dar mi número de teléfono y te van a contestar de la Zarzuela'", proseguía Bárbara Rey en 'De Viernes'.

| Telecinco

Al colgar, llama al número que le dijo y, efectivamente, era la Zarzuela. "En ese momento se me salieron los ojos, no me desmayé porque Dios no quiso", contaba bastante sonrojada. Acto seguido, la vedette le pidió disculpas por sus continuadas faltas de respeto en la anterior llamada.

Sin embargo, el Rey Emérito no tomó en cuenta las formas de Bárbara Rey durante su primera llamada. Al contrario, quería hablar más con ella, y lo consiguió."Me llamaba todos los días, a mí nunca me ha gustado madrugar y a las 8 de la mañana siempre me llamaba", revelaba la vedette en 'De Viernes'.

De hecho, él no paraba de insistirle en que quería verla en persona, algo que asustaba a Bárbara Rey. Al cabo de un mes, el Rey Emérito consiguió ver a la vedette en persona, produciéndose este encuentro en la Zarzuela. "Él estaba guapo, con traje oscuro y una corbata muy elegante, a él le va a gustar que diga que estaba guapo", reconocía sonriendo en el especial de 'De Viernes'.

| Telecinco

"No nos besamos, me saludó y me di la mano. Me dio un medallón, donde tenía todos los signos del zodiaco, me dice que no me lo pusiera porque la Reina Emérita lo conocía. Estamos charlando, termina la reunión y me da un beso en los labios, me quedé cortada", continuaba Bárbara Rey.

"Si yo te digo que a ese primer encuentro llego enamorada te mentiría porque no se puede enamorar una hablando por teléfono. No eran conversaciones de amor. A partir de ahí, me sigue llamando y me pide si nos podemos ver más", proseguía la vedette en 'De Viernes', mostrando el gran interés del Rey Emérito en ella.