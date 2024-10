El tenso enfrentamiento en 'El Diario de Jorge' que obliga a intervenir al presentador

Dos meses y medio después de su estreno, 'El Diario de Jorge' continúa resistiendo en las tardes de Telecinco, precediendo a 'TardeAR'. Las disparatadas historias de sus protagonistas están convenciendo a la audiencia, consiguiendo que el programa siga manteniéndose en la parrilla. Sus últimas invitadas han provocado una gran discusión, debido al posible 'cambiazo' de un perro.

Isabel, una alicantina de 60 años, se presentó a 'El Diario de Jorge' para desenmascarar a su peluquera canina. "He venido a 'El Diario de Jorge' porque hace un año, llevé a mi perro Tucker a una peluquería canina en Torrevieja. La dueña me dijo que me avisaba cuando estuviera listo, pero no nos llamaba y fuimos allí", exponía la denunciante.

A su llegada al centro, a Isabel no le cuadraba nada. "Me dieron un perro que no era el mío. Le habían cortado el pelo que parecía una ratilla", alegaba la alicantina, que estaba convencida de que ese perro no era Tucker.

| Mediaset

A Jorge Javier Vázquez le sorprendió que el asunto no trascendiera, llegando incluso a los juzgados. "No me tomaron en serio", insistía Isabel. De hecho, llegó a realizar una prueba de ADN para comprobar si era Tucker ese perro, topándose con que ella no iba nada desencaminada: ese perro no era el suyo.

Una vez finalizada su exposición de los hechos, era el turno de escuchar a Olga, la responsable de ese supuesto cambio. "Soy peluquera canina y llevo 30 años trabajando. No me puedo quejar de los clientes. Me quieren", declaró orgullosa Olga a su entrada a plató.

El presentador de 'El Diario de Jorge' trató de refrescarle la memoria a la peluquera canina, enseñando el testimonio de Isabel. "No la conozco de nada", reconocía Olga, que no se esperaba esa visita. "¿En 30 años se ha producido un intercambio de perros?", preguntaba Jorge Javier Vázquez, algo que no le hizo ninguna gracia a la peluquera canina que quiso dejar claro que "jamás".

La tensión aumentaba por momentos, tras la entrada de Isabel en plató, recriminándole que tenía que devolverle a su perro. "¿Cómo me voy a llevar yo un perro? No sé si tú quieres salir en la televisión", le respondía Olga, dejándole caer que solo quería llamar la atención.

"Tú eres la que va a salir, pero esposada. Tú solo querías a Tucker. Me diste un perro que parecía una ratita", insistía Isabel acusando a la peluquera canina. Olga decidió cortar por lo sano comunicándole que "voy a ir a ponerte una denuncia por daños y perjuicios", algo que provocó que Jorge Javier Vázquez finalizara el tema, antes de que acabara todavía peor.