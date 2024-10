Adara Molinero confiesa toda la verdad sobre lo que ocurrió entre Jonan Wiergo y su ex

La amistad entre Adara Molinero y Jonan Wiergo se ha roto definitivamente. Después de ciertos rumores que hablaban del supuesto enfado de la colaboradora por el apoyo del influencer a Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars', ahora hay un nuevo motivo de peso. Al parecer, Jonan Wiergo habría querido mantener relaciones sexuales con el último novio de Adara, Álex Guita.

'Supervivientes 2023' unió a la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' y al influencer. Sin embargo, esa buena relación que se fraguó en los Cayos Cochinos se ha visto afectada por la llegada de un tercero. Cabe recordar que ambos se conocieron personalmente en Honduras, protagonizando la edición junto a Asraf Beno.

Tras haber pasado dos meses del sonado unfollow de Adara a Jonan, la colaboradora ha roto su silencio. "Hubo mensajes por parte de los dos, insinuantes, calientes, en los que Jonan le decía que le iba a hacer una mamada. Y él se reía, y le seguía escribiendo", soltaba Adara prendiendo la mecha de forma pública mediante unas stories en Instagram.

| Mediaset

La colaboradora contaba en sus redes que se sintió "con cara de gilipollas",tras sentirse defraudada por el que era su amigo, que decidió no contarle que había tenido conversaciones con Álex Guita. Según Adara Molinero, ella llamó ilusionada al influencer para contarle que estaba conociendo a un hombre y él, por su parte, decidió callarse que lo conocía de antes.

Miguel Frigenti fue el primero en destapar este supuesto flirteo entre Jonan Wiergo y el exnovio de Adara. "¿Y sabéis por qué me enteré de todo eso? Porque salió Miguel Frigenti contándolo en la tele, las conversaciones son reales. Me dolió, porque no tenía que haberlo contado porque había sido mi amigo, pero son reales", confesaba la concursante de realitys.

Una vez explotada la bomba, el que todavía seguía siendo novio de Adara, comenzó a justificarse argumentando que hablaba así con todo el mundo. "Pero hay más, hoy me voy a quedar a gusto (...) Cuando Álex y yo discutimos por el tema de 'te voy a hacer una mamada' y él se ríe, Álex le sigue escribiendo de risitas, hablando de su culo", exponía indignada la colaboradora.

Antes de acabar, la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' desveló cómo fue la reacción de Jonan cuando esta le llamó. "¿Sabéis lo que hizo? Reírse dos veces en nuestra cara para poder hablar del tema (...) Y una vez más quedé yo de loca por dejarte de seguir, pero razones gordas había", insistía Adara.