Jorge Javier desafía a la dirección de Telecinco con solo un comentario en directo

Si por algo es conocido Jorge Javier Vázquez, entre muchas otras cosas, es por ser un presentador reivindicativo, que aprovecha su espacio para luchar por lo que él cree justo. Así se lo hizo saber el pasado lunes en una conexión a la presentadora de 'TardeAR', a la que le comunicó una declaración de intenciones. Ana Rosa, por su parte, aprovechó para adelantarle contenidos de su programa, relacionados con el Rey emérito.

Las comprometidas fotografías del Rey emérito y Bárbara Rey se han metido de lleno en todas las tertulias televisivas, resucitando un tema que parecía estar cerrado. El presentador de 'El Diario de Jorge' despidió su programa conectando con la presentadora de 'TardeAR'. La periodista intentó avanzarle a Jorge Javier Vázquez los contenidos de su programa, pero él se adelantó.

"Estos dos hermanos llevan seis años sin verse porque no tienen con quien dejar a sus perros. Les iba a ofrecer mi casa, ¡pero me he dado cuenta de que la tuya es más grande!", soltó Jorge Javier Vázquez bromeando con una Ana Rosa que estaba completamente tiesa.

| Mediaset

La presentadora de 'TardeAR' optó por seguir a lo suyo respondiéndole de manera seca y adelantándole los contenidos que tendría su programa. "Bueno, te avanzo que hoy tenemos contenido explosivo, ya que contamos con nuevas conversaciones entre el Rey emérito y Bárbara Rey. No digo más", pronunciaba Ana Rosa.

Jorge Javier Vázquez, lejos de callarse, decidió responderle. "Oye, yo, porque ya no estoy haciendo este tipo de programas, me estoy quedando sin sitio donde opinar", declaraba el presentador ante una sonriente periodista que parecía estar esperando esa respuesta.

Sin embargo, antes de que ella pudiera contestarle, el presentador catalán se mojó opinando acerca del asunto de las polémicas imágenes. "Menudo sinvergüenza el rey, ¡que le hemos pagado todos los españoles sus líos!", exclamó un enfadado Jorge Javier Vázquez.

Ana Rosa Quintana prefirió omitir esto último, para responderle a su principal queja: el nulo espacio del que disponía para opinar. "Jorge, tú tienes aquí un sitio donde opinar siempre que quieras", le ofreció la presentadora de 'TardeAR', a lo que el catalán aceptó sin pensárselo.