Gran susto en 'El Diario de Jorge': una invitada se desmaya en pleno directo

Gran susto en 'El Diario de Jorge' con el desmayo de una de sus invitadas. Todo sucedía durante el reencuentro de cuatro hermanos que llevaban décadas sin verse por problemas familiares. Lo que todo parecía que podía ser un bonito encuentro, terminaba de la peor forma por el desmayo de una de las protagonistas.

Y es que, Lisi, la gran protagonista, inicialmente se reencontraba con dos de sus hermanas. Sin embargo, ninguna sabía que su hermano también estaba en el plató de 'El Diario de Jorge'. No obstante, al abrazarse todos, Lisi caía desmayada sobre un sofá y no reaccionaba a las palabras de los presentes en plató.

"Perdón, perdón, Lisi Lisi, un momento, un momento, que de la emoción se ha desmayado...", decía Jorge Javier Vázquez, ante el susto de todos los presentes en plató. "¿Lisi estás bien?", preguntaba también con preocupación una de las hermanas al ver que la invitada no respondía. El presentador, además, se alejaba para ir a por tarjetones para abanicar a la invitada, que estuvo más de un minuto sin reaccionar.

En ese momento entraba un miembro del equipo al plató de 'El Diario de Jorge' con agua para atender a la invitada. Era entonces cuando Jorge Javier Vázquez pedía que no enfocasen más a la protagonista, mientras informaba de lo sucedido. "Ya está, ya ha vuelto, está bebiendo agua ya", explicaba el presentador segundos más tarde.

| Mediaset

"El reencuentro entre hermanos que llevaban sin verse tantos años que yo ni había nacido", desvelaba el presentador. Además, las hermanas de la protagonista informaba de que ya había vuelto a la consciencia y se estaba recuperando: "¡Que susto nos hemos llevado!. Está todo en orden, está ya recuperándose", añadía el presentador.

"Ya está respirando bien, está todo en orden, están los cuatro hermanos tranquilamente hablando entre ellos", decía Jorge Javier Vázquez. "Están emocionados y ya está todo bien", añadía el presentador, mientras aparecían las letras de los créditos en pantalla.

"Me gustaría que lo vierais, pero no lo podéis ver, pero es una estampa muy bonita con los cuatro hermanos abrazados", decía, mientras 'El Diario de Jorge' finamente sí mostraba la bonita imagen. Era entonces cuando Ana Rosa Quintana ya conectaba con Telecinco ante el susto del presentador: "¡Ha tenido que venir hasta la enfermera, no te digo más!". "Aquí hay un servicio médico estupendo, que te den a ti un poco de agua porque te has quedado blanco", le respondía su compañera.