Sofía Suescun preocupa a sus seguidores con unas confusas imágenes desde el hospital

Sofía Suescun ha compartido una serie de stories en sus redes sociales que han preocupado a sus seguidores. La joven ha mostrado que no está pasando por su mejor momento y que su estado de salud se ha visto afectado. Unas imágenes, además, a las que también ha reaccionado Maite Galdeano en plena guerra familiar.

En los stories, Sofía Suescun aparece visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, mientras describe cómo se siente. "A veces siento la responsabilidad de mostraros solo las partes positivas de mi vida porque odio dramatizar y crearos por aquí un clima de negatividad. Pero a su vez me veo en la necesidad de deciros que yo también tengo días y momentos de mierda; esta mañana ha sido uno de ellos", escribe.

Sofía Suescun también explicó por qué prefiere no compartir sus sentimientos con frecuencia, afirmando que "no me apetece hablaros de esto porque, por desgracia, terceros se aprovechan de ellos con el único propósito de hacer daño".

| @sofiasuescun

Pese a que tenía planeada una celebración de Halloween, Sofía Suescun aseguró que había decidido quedarse en casa para cuidarse. "Esta noche tenía un planazo de Halloween, pero ahora mismo solo me apetece quedarme en casa con los míos y pensar que mañana será otro día y saldrá el sol", añadía.

En otro story, Sofía Suescun mostró una imagen desde una camilla en el hospital, evidenciando una alta tensión arterial. "Esta tensión la he tenido durante un buen rato hasta que me ha bajado un poquito y me han dejado irme a casa. En fin, no quería preocuparos esta mañana, pero ya estoy bien, así que ahora a descansar y recomponerme", compartía en sus redes sociales.

Agradecida por los mensajes de apoyo, la joven expresó su cariño hacia sus seguidores: "Poco se habla de los seguidores tan monos que tengo. Gracias por vuestros cariños". También mostró que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Kiko Jiménez, quien ha sido su principal refugio en estos momentos.

| Instagram, @sofiasuescun

Por su parte, Maite Galdeano, reaccionó rápidamente desde sus redes sociales, compartiendo el story de su hija y dirigiéndose a ella de manera directa: "Estamos las dos igual de rotas. ¿Merece la pena estar así? Qué necesidad… Te amo, Sofía. Daría la vida por ti".