Kiko Jiménez por fin se pronuncia sobre el supuesto embarazo de Sofía Suescun

El pasado jueves, María Patiño lanzó una bomba en 'Ni que fuéramos', asegurando que había recibido una exclusiva no contrastada que indicaba que Sofía Suescun podría estar embarazada. Según la periodista, la información provenía de una fuente en Linares. Al contactar con Kiko Jiménez y su madre, Carmina, ninguno de los dos desmintió la noticia, lo que desató aún más las especulaciones.

Finalmente, este domingo en 'Fiesta', Kiko Jiménez decidió aclarar los rumores sobre el posible embarazo de Sofía Suescun. Lo hizo en directo, después de que Alejandro Albalá mencionara que había notado algo inusual en un vídeo de Instagram donde todos estaban bebiendo, excepto Sofía, lo que avivó las sospechas.

"¿Me veis cara de padre no, no?", bromeaba Kiko Jiménez ante sus compañeros de 'Fiesta'. Acto seguido, fue contundente al desmentir los rumores: "Yo tengo que decir que es totalmente falso, Sofía no está embarazada".

| Mediaset

Ante la curiosidad de Emma García, que preguntó de dónde había salido la noticia, Kiko Jiménez contestó: "No tengo ni idea la verdad, de repente sale esta noticia. Una noticia sin contrastar, porque la moda ahora es dar exclusivas sin contrastar", lanzando una indirecta al programa donde fue colaborador.

Kiko Jiménez también explicó que podría haber sido fácil evitar el malentendido: "Es sencillo, pueden llamar a Sofía o llamarme a mí. Yo descuelgo el teléfono, digo que es falso y no pasa nada y se zanja el tema, pero debe interesar más dar una noticia falsa". A lo que Emma García respondió justificándose: "Yo es que no tengo ni idea de donde ha salido". Para concluir el tema, Kiko Jiménez añadió: "Es una noticia que sería bonita, pero es que no...".

Emma García aprovechó la oportunidad para preguntar si Sofía Suescun y Kiko Jiménez estaban buscando tener un bebé: "¿Lo estáis buscando?". Sin embargo, el joven respondió tajante en 'Fiesta': "No, no lo estamos buscando". No obstante, dejó la puerta abierta para el futuro: "Tampoco nos lo hemos planteado ni mucho menos, aunque es algo que con el tiempo puede que pase lógicamente".

Durante la conversación, Alejandro Albalá también reveló la reacción de Maite Galdeano, madre de Sofía, al enterarse de los rumores. "Dijo ‘tenía razón’. Porque ella se lo creyó y yo sé que la noticia a Maite no le gustó mucho", explicó el colaborador de 'Fiesta'.