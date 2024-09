'Fiesta' revela el último movimiento de Maite Galdeano, que no gustará a Sofía Suescun

Maite Galdeano está decidida a dar un giro en su vida y recuperar la relación con su hija. Sin embargo, su nuevo plan podría alterar la tranquilidad que reina en el hogar de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Durante su entrevista en 'De Viernes', Maite Galdeano ya había manifestado su deseo de acercarse a su hija, pero nadie se esperaba que su estrategia fuera tan sorprendente.

'Fiesta' desveló un giro en la situación, ya que Alejandro Albalá irrumpió en el plató con una noticia que dejó a Kiko Jiménez sin palabras. "Tengo una mala noticia, algo que puede fastidiar la armonía de su hogar. Maite Galdeano os está pisando los talones y puede que se le encuentren haciendo la compra en el lugar en el que ellos la hacen", dijo Alejandro Albalá, revelando que Maite Galdeano tiene intenciones de mudarse cerca de Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

La idea de Maite Galdeano de buscar una vivienda en Valdemorillo, la misma localidad donde residen Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ha sorprendido a todos. Hace unos días, confesó en 'De Viernes' sentirse "vacía" sin su hija: "Voy a hacer lo que haga falta". Esta sensación de soledad parece haberla llevado a contemplar la posibilidad de mudarse a un lugar cercano, buscando reconectar con Sofía Suescun. Recordamos que ambas compartieron techo hasta que la joven se cansó de los problemas de actitud de su madre.

| Mediaset

Emma García, además, también aportó detalles sobre la investigación que el programa llevó a cabo: "Hemos descubierto, no dónde se encuentra, sino dónde se quiere encontrar y cerca de quién quiere estar". El descubrimiento no fue bien recibido por Kiko Jiménez, quien no ocultó su desconcierto. "Me extraña", comentó, añadiendo que Maite "no está respetando la decisión de su hija, que lo que quería era espacio y tiempo".

De hecho, se desconoce si esto será posible, teniendo en cuenta que la pareja decidió denunciar a Maite Galdeano tras irrumpir en su vivienda. No sería de extrañar que vuelvan a tomar medidas legales si la navarra vuelve a intentar superar los límites marcados por Sofía Suescun.