La dura pregunta que Joaquín Prat ha lanzado a Maite Galdeano en pleno directo

Joaquín Prat ha abordado nuevamente el tenso drama familiar que envuelve a Maite Galdeano, Sofía Suescun, y Kiko Jiménez, un triángulo que sigue generando titulares. Durante 'Vamos a ver', se plantearon preguntas clave sobre la posibilidad de resolver este conflicto, pero las palabras del presentador sobre Maite Galdeano fueron las que más resonaron entre la audiencia.

Pepe del Real, colaborador del programa, no dudó en afirmar que "Maite está actuando y está siguiendo un guion". Sugiriendo que la madre de Sofía Suescun podría estar aprovechando esta situación para obtener algún tipo de beneficio. Sin embargo, reconoció que "es verdad que la situación que ahora mismo tiene es delicada porque ella sigue en la calle" añadiendo un matiz serio al debate.

En medio de la conversación, Verónica Dulanto cuestionó por qué Maite Galdeano no se trasladaba a su casa en La Manga, a lo que Pepe del Real respondió que ella debía permanecer en Madrid unos días para recoger unas pruebas médicas. Kike Calleja, otro de los colaboradores, sugirió que su estancia en la capital podría estar relacionada con un tratamiento estético. Pepe del Real desmintió esta teoría y reveló que se trataba de algo más serio: "No, no, Maite tiene un problema en la sangre y tuvo una revisión".

| Mediaset

Fue en este punto cuando Joaquín Prat intervino para cortar cualquier especulación sobre la salud de Galdeano: "A ver, cuestiones personales de índole médica, no", sentenció el presentador, desviando la conversación hacia el verdadero foco de la polémica. A continuación, lanzó una reflexión que muchos televidentes compartieron: "Dicho esto, quizás lo que tendría que hacer Maite es preguntarse por qué se ha quedado sola y aislada de todo su núcleo familiar más cercano".

Joaquín Prat no se quedó ahí y sugirió que Maite Galdeano debería considerar buscar ayuda profesional: "Y quizás lo que tendría que hacer Maite es aprovechar esta cuestión para plantearse el ponerse en manos de un terapeuta que le ayude a encauzar esta nueva situación y que permita a su entorno más cercano, a sus dos hijos, ver que ha habido un cambio en ella y, a partir de ahí, reconstruir la relación familiar. Todo lo demás es paja".