Alejandro Albalá ahora da un giro a su versión sobre el conflicto de Maite y Sofía

Alejandro Albalá ha sorprendido con un cambio de postura inesperado hacia Maite Galdeano. Si hace solo unas semanas parecía empatizar con Kiko Jiménez en el plató de 'Fiesta', ahora decidió defender públicamente a su antigua suegra. Esto provocó un tenso enfrentamiento en directo.

Kiko Jiménez acudió a 'Fiesta' para responder a las graves acusaciones que Maite Galdeano lanzó contra él en 'De Viernes' la noche anterior. Según Maite Galdeano, el conflicto familiar se desató cuando Kiko Jiménez insultó a Sofía Suescun al regresar esta de 'Supervivientes All Stars'. "Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?'", relató Maite Galdeano.

Desde su hogar, Alejandro Albalá seguía 'Fiesta' y no tardó en comunicarse con Kike Calleja para intervenir en directo. A través de una videollamada, compartió su perspectiva, mostrando una faceta más comprensiva hacia Maite. "Yo ayer vi la entrevista de Maite y lo que vi es a una madre que lo está pasando mal, que pidió perdón y que no creo que todo lo que dice es mentira", aseguró Alejandro Albalá.

| Mediaset

Lanzó además una pregunta que dejaba en evidencia su escepticismo sobre las acciones de Kiko: "¿Quién grabó la conversación privada que Cristian Suescun enseñó en un programa de televisión?".

Kiko Jiménez no dudó en responder: "Por supuesto, nos lo recomendó la Guardia Civil y nuestro abogado porque luego se le olvida. Para demostrar y que no mienta y cuente una historia distorsionada. Si yo no llego a grabar esa conversación, no puedo denunciarla ni demostrar esas amenazas", argumentó en su defensa.

Sin embargo, Alejandro Albalá mantuvo su postura crítica: "No es que yo sea defensor de Maite, pero lo que creo es que tú lo que estás haciendo es echar mucha mierda entre madre e hija", respondió. "¿A qué a ti no te gustaría que Sofía hablase así de tu madre?", añadía. Para Alejandro Albalá, el conflicto familiar se agravaba porque "Maite no ha respetado en ningún momento" la relación de su hija, mientras que su propia madre siempre se ha mantenido al margen de sus relaciones sentimentales.

Kiko Jiménez intentó desviar la conversación señalando que Alejandro Albalá no tenía una visión completa de la situación: "No te has enterado bien de la historia. Eso que estás diciendo no está ocurriendo". Sin embargo, Alejandro Albalá insistió: "Llevas hablando mal de la madre de tu novia un tiempo", un comentario que reflejaba el cambio en su postura.