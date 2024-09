José Antonio León se atreve a decir a Maite lo que muchos piensan en 'De Viernes'

Tensión y emociones desbordadas marcaron la última entrega del programa 'De Viernes', protagonizada por Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Sin embargo, la protagonista también vivió un enfrentamiento directo con el periodista José Antonio León. Y es que el plató vivió momentos de alta tensión cuando la madre de Sofía Suescun se enfrentó a la dura crítica de los colaboradores.

El conflicto entre Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano ha capturado la atención del público por la escalada de ataques y hasta amenazas que han sacudido a la familia. Sin embargo, el sorprendente intento de reconciliación por parte de Maite Galdeano en esta ocasión no logró apaciguar los ánimos.

Durante 'De Viernes', Maite Galdeano inició su intervención en un tono sorprendentemente conciliador: "Quiero consolidar la familia que éramos", dijo, en lo que parecía ser un intento sincero de acercamiento. Sin embargo, Kiko Jiménez no tardó en rechazar esas palabras: "No me la creo, las palabras se las lleva el viento". El yerno de Maite Galdeano le sugirió buscar ayuda profesional: "Yo también tengo una familia que sufre, no nos lo merecemos".

| Mediaset

Con el transcurso de la entrevista, Maite Galdeano perdió el tono conciliador y volvió a su actitud más combativa, defendiendo su deseo de recuperar la relación con su hija, Sofía Suescun. Sin embargo, sus palabras no convencieron a los colaboradores del programa. José Antonio León fue especialmente contundente al reprocharle: "Te importa más hacer caja que el amor a tu hija", una afirmación que dejó a Maite sin apenas capacidad de respuesta.

Aunque intentó disculparse con Kiko Jiménez, su súplica fue ignorada. "Me he quedado aquí porque voy a comentar el debate de 'Gran Hermano', pero yo no voy a perdonar las cosas tan graves que me ha dicho y las amenazas de muerte. Está judicializado, lo determinará un juez", reiteró el joven, dejando claro que no habría reconciliación inmediata.

El golpe final llegó cuando José Antonio León compartió un mensaje de Carmina, madre de Kiko, que también recriminó a Maite por sus comentarios: "Has arremetido contra el padre de Kiko. Ha estado en la cárcel y le has llamado mendigo. Kiko no tiene culpa de eso".

A pesar de la dureza de la situación, José Antonio León intentó cerrar la entrevista con un toque de humor. El tertuliano le recordó a Maite Galdeano que Kiko Jiménez la había sustituido en sus vídeos de deporte en Instagram por Cristian Suescun. "Lo cierto es que eran más graciosos contigo", concluyó el colaborador de 'De Viernes'.