Ángel Cristo JR confiesa en 'De Viernes' el contratiempo que casi arruina su boda

El pasado jueves, Ángel Cristo JR y Ana Herminia celebraron oficialmente su boda en un evento que, aunque íntimo, ha sido uno de los más comentados del año. La pareja ya había protagonizado una ceremonia simbólica durante la estancia del novio en 'Supervivientes'. Sin embargo, el pasado 17 de octubre, decidieron formalizar su unión en una celebración cargada de emotividad.

Para conmemorar su primera semana como casados, la pareja acudió a 'De Viernes', donde respondieron a algunas críticas recibidas en los últimos días. A lo largo de los días, varios invitados calificaron su enlace como "cutre". Sin embargo, en el plató de 'De Viernes', tanto Ana Herminia como Ángel Cristo JR defendieron su esperada boda y los momentos especiales que vivieron junto a familiares y amigos

"Fue muy bonito. Estuvieron las personas que queríamos, nuestros amigos más cercanos y nuestras familias. Lo que más me gustó fue la conexión entre ellos, hubo una energía muy bonita. Fue de diez, la boda de nuestros sueños", expresó Ana Herminia, que no hizo referencia a la ausencia Bárbara Rey y Sofía Cristo.

| Canal Quickie

A pesar del ambiente de felicidad descrito por la pareja, algunos invitados al evento hicieron observaciones menos idílicas. "Me han contado que se quedaron con hambre", comentó Alexia Rivas, que agregó que los novios "olían a fritanga", en 'Vamos a ver'. Las críticas se enfocaron principalmente en la organización y en el reducido número de asistentes, donde muchos de los protagonistas fueron excompañeros de 'Supervivientes'.

"Una boda, te guste más o menos, es algo bonito. Quien critica este tipo de cosas es porque le falta eso en su vida", reaccionaba Ángel Cristo JR. Ana Herminia, por su parte, añadió con contundencia: "Esos comentarios se hicieron en la boda delante de mis mejores amigas. No van a empañar lo que vivimos ni lo que sentimos. No voy a poner a las 124 personas que me han enviado mensajes sobre lo bonito que fue porque una sola persona... Me da igual".

Otra de las críticas estuvo dirigida a la cena, que se organizó con estaciones en lugar de un banquete tradicional, un estilo popular en Venezuela. Ana Herminia explicó la intención detrás de esta elección: "Queríamos que la gente se moviera y que hablara. Había un cóctel que se tuvo que mover porque llovía a mares".

| Mediaset

También se comentó que su tercer vestido de novia provenía de una tienda online china. Una de la que Ana Herminia se siente orgullosa: "No voy a ir de lo que no soy. Hoy también voy de allí", declaró.

Además, la pareja explicó uno de los contratiempos que surgieron antes de la boda: "Estaba toda la prensa fuera y se pensaba que nos habíamos ido, así que salimos rápido. Yo llevaba una maletita con todos los zapatos. Luego no estaban y yo iba de un lado al otro de la finca", desvelaba Ana Herminia en 'De Viernes'.

"Estaba molesta y decía que me casaba descalza, pero que Ángel no iba a querer. Al final había sido mi hija, que con los nervios lo había dejado donde no era", explicaba la protagonista. "Nos hubiéramos casado descalzos", concluyó Ángel Cristo JR.