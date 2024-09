Sofía Suescun podría estar embarazada: haría abuela a Maite Galdeano en plena disputa

Sofía Suescun podría estar embarazada y hacer abuela a Maite Galdeano. Este jueves 26 de septiembre, durante la emisión de 'Ni que fuéramos', se desató una auténtica bomba informativa que dejó tanto a los espectadores como a los colaboradores sin palabras. Aunque el programa se centraba inicialmente en la reciente filtración de las polémicas imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos, el foco cambió drásticamente en su última parte.

Durante 'La Happy Haour', María Patiño compartió una sorprendente información. Inicialmente, la presentadora adelantó que había recibido una noticia sin contrastar, y aunque no estaba segura de si debía revelarla en directo, se animó a hacerlo si la transmisión en YouTube alcanzaba los 20.000 "quickers". Mientras el contador de espectadores subía, María Patiño comenzó a dar pistas: "Se trata de un embarazo de alguien top".

Al llegar a los 18.000 "quickers", la tensión seguía aumentando. Finalmente, al alcanzar la ansiada cifra de 20.000, Patiño decidió no esperar más y se lanzó a revelar la información: "Ayer, a última hora de la tarde, llego a mi casa. Bárbara Rey, tal, Bárbara Rey y me escriben desde Andalucía. Y concretamente de una localidad donde el aceite de oliva es muy importante. Pero yo sigo, yo sigo, yo sigo. No es Jaén, Jaén: ¡es Linares!.

El plató quedó en completo shock cuando la presentadora soltó la noticia que tenía en su poder: "María, nos acabamos de enterar en Linares, en una zona de Linares, ¡que Sofía Suescun está embarazada!". Las reacciones no tardaron en llegar: "¿Qué?" y "¿Perdona?" fueron algunas de las expresiones que se escucharon entre los colaboradores de 'Ni que fuéramos'.

| Mediaset

Sin embargo, María Patiño insistió en que se trataba de una información no confirmada, por lo que se espera una confirmación oficial de la protagonista. Este embarazo de Sofía Suescun llegaría en plena guerra con su madre. Hace un mes y medio que la joven echó a Maite Galdeano de su casa, antes de que la familia se pasease por todos los platós para hablar de la polémica.

De hecho, Maite Galdeano habló de un posible embarazo: ''Próximo episodio de Kiko y Sofía, anuncian una boda, exclusivaza, Kiko frotándose las manos, no se ha visto en una así en su vida. Después de la exclusivaza, el bebé, vamos a ver el bebé cómo sale''.