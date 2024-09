Bárbara Rey paraliza 'En Boca de Todos' con un mensaje en directo a Nacho Abad

Este miércoles 25 de septiembre, todo el país se quedó en shock tras la publicación de unas fotografías que mostraban el romance entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. Las instantáneas, tomadas en 1994, fueron vendidas por Ángel Cristo JR en un medio holandés. Un día después, Bárbara Rey ha intervenido en 'En boca de todos' de Nacho Abad para lanzar una advertencia contundente en medio del escándalo.

El periodista comenzó explicando que había intentado que Bárbara Rey participara en directo en el programa, pero que ella no se encontraba bien. "No se encuentra bien y ha denegado la opción, pero sí nos ha enviado un audio", aseguró Nacho Abad en 'En Boca de Todos'.

En dicho audio, Bárbara Rey quiso dejar claro que su hijo no fue quien tomó las controvertidas fotografías: "Me cuesta mucho trabajo hablar. No quiero hablar de mi hijo para nada, pero él no ha hecho esas fotografías. Él lo único que ha hecho es sustraerme todo ese tipo de material y muchas otras cosas mías privadas cuando yo me fui a vivir a Marbella", explicaba.

Además, la exvedette lanzó una advertencia enérgica hacia quienes, según ella, están difundiendo información falsa. "Tendrán que demostrar en los tribunales porque esto no se va a quedar así", afirmó de manera muy tajante, dejando entrever que está dispuesta a tomar medidas legales para defenderse. En el mismo audio, Bárbara Rey también admitió sentirse exhausta: "Ya no tengo más fuerzas", expresó, reflejando el desgaste emocional que está atravesando por este nuevo episodio en su vida.

Paralelamente, en sus redes sociales, Bárbara Rey se pronunció sobre la situación, desvelando el dolor que siente al verse en esta situación familiar tan delicada. La vedette denunció que ha sido maltratada en el pasado por su exmarido y que, actualmente, se siente maltratada por su propio hijo. "Un día más en mi vida, en el que soy maltratada. Lo fui por mi marido y desde hace un tiempo, ahora por mi hijo. Que Dios les perdone a los dos, porque yo no", escribió en una publicación en sus redes sociales.