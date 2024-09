Sofía Cristo se enfrenta a Susanna Griso por lo que insinúa de su madre en directo

Sofía Cristo ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Susanna Griso durante su participación en 'Espejo Público' tras abordar la polémica que envuelve a su familia. Su hermano, Ángel Cristo JR, ha filtrado fotografías de Bárbara Rey en actitud cariñosa con el Rey Emérito, lo que ha desatado un escándalo mediático y una profunda crisis familiar. En su intervención, Sofía Cristo no dudó en expresar su malestar ante esta traición y defender a su madre con contundencia.

"Tengo capacidad de perdón, porque es lo más bonito del mundo, pero con algunas personas será después de muertas", afirmó de manera tajante Sofía Cristo. La colaboradora reveló que Bárbara Rey está devastada por la difusión de las imágenes: "He hablado con ella hace un rato y está llorando como una niña pequeña. Está destrozada porque se escuchan muchas cosas que no corresponden con la realidad". "La acusan de cosas que no son verdad, pero que no se pueden demostrar, todo mentiras... y claro, al final la gente se cree todo", añadía.

Sofía Cristo también denunció que su hermano había amenazado a su madre en el pasado con hacer algo "peligroso" si no le daba dinero. "La última vez que él pide dinero a mi madre, ella no se lo pudo dar y él la amenazó con hacer algo 'peligroso' que era mostrar este material", aseguró.

En cuanto a las fotografías filtradas, Sofía Cristo desmintió a Ángel Cristo JR: "No se han hecho como él cuenta. Yo las había visto antes, no voy a dar detalles, pero lo que él ha dicho es mentira". Asimismo, recalcó que "esas fotos las hizo una persona adulta, y han sido sustraídas por mi hermano".

El tono de la conversación subió de intensidad cuando se discutió la posibilidad de que Bárbara Rey hubiera chantajeado al Rey Emérito con las imágenes. Sofía Cristo se mostró visiblemente molesta por las insinuaciones y por las preguntas de Susanna Griso: "Esto no me gusta, ni me apetece, me parece una situación superincómoda y hostil para mí", afirmó. "Mi madre no es ninguna chantajista, no me apetece seguir hablando del tema ni me apetece el tono", declaró tajante.

El enfrentamiento escaló cuando Sofía Cristo acusó a Susanna Griso de insinuar que había dinero de por medio en la filtración de las fotos. "Tu expresión está insinuando que tú tienes otras cifras", espetó Sofía. "¿Dónde está ese dinero, si esto es verdad? Que me digan dónde", continuó visiblemente irritada: "Tú te puedes creer lo que quieras, Susanna", añadió con un tono desafiante.

El ambiente se tensó aún más cuando Sofía Cristo advirtió que su madre estaba sufriendo nuevamente las consecuencias de su relación con el Rey Emérito. "Toda esta mierda está generando que mi madre esté mal y sin trabajo, igual que le pasó en su día, si no hubiera conocido a esta persona no se habría quedado sin trabajo", lamentó. "Y quizá a mí tampoco me conviene hablar de estas cosas, porque ni me hace feliz ni me corresponde".

Finalmente, Sofía Cristo amenazó con abandonar el programa si no se defendía adecuadamente a su madre. "¿Ahora me pides que no me enfade después de llamar a mi madre chantajista? Venga, Susanna... Que yo lo veo", dijo enfurecida.

"Mañana no voy a venir, no me apetece, estáis dando por hecho cosas muy graves. Yo te quiero mucho, pero sí me enfado, Susanna, sí me enfado", añadió. Ante esta situación, Gema López intervino para calmar a su compañera: "Por ahí no, Sofía", concluyendo así uno de los momentos más tensos que se han vivido en 'Espejo Público'.