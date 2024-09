Belén Esteban niega el gran rumor sobre su nuevo proyecto fuera de 'Ni que fuéramos'

Belén Esteban ha vuelto a captar la atención sobre la futura serie sobre su vida. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha desvelado algunos detalles sobre las ofertas que ha recibido. Belén Esteban ha expresado sus preferencias en cuanto a quién le gustaría que dirigiera esta hipotética serie.

En la emisión de este miércoles 25 de septiembre de 'Ni que fuéramos', con motivo del cumpleaños del cineasta Pedro Almodóvar, Víctor Sandoval entró en plató caracterizado como Femme Letal, el icónico personaje de Miguel Bosé en la película "Tacones lejanos".

En medio del ambiente festivo, Belén Esteban aprovechó para compartir una anécdota curiosa con el famoso director: "Yo me quedé con Pedro Almodóvar en un ascensor atascada en el concierto de Rosalía", relató emocionada. "A él le daba cosa y yo le decía ‘Pedro, vamos a tranquilizarnos’, y ya nos abrieron", recordó entre risas.

María Patiño, siempre atenta, aprovechó el momento para lanzar una sugerencia que rápidamente capturó la atención de todos. "Ahora se me viene algo a la cabeza, Pedro podría dirigir la serie de tu vida", comentó la presentadora. Ante esta idea, Belén Esteban no dudó en responder con firmeza: "Por supuesto", reafirmando su admiración por Pedro Almodóvar como una opción ideal para dirigir su propio biopic.

| Canal Quickie

"Se está vendiendo algo que no es", replicó muy seria Belén Esteban, visiblemente molesta por el comentario. Sin embargo, María Patiño insistió en el tema: "¿Si Pedro Almodóvar dirige la serie de tu vida dirías que ‘yes’?". "Me encantaría que fuera Pedro Almodóvar, pero primero tengo que estar concienciada", respondió con contundencia.

Con esta afirmación, la colaboradora intentó calmar los rumores que han circulado sobre la posible producción de su serie. "Es ayer leí 500.000 mensajes de ‘Belén ya está haciendo su serie’... es mentira, no es verdad", aclaró, mientras María Patiño se mostraba incrédula ante el gran volumen de mensajes que Belén afirmaba haber recibido.

Finalmente, Belén Esteban confirmó las múltiples ofertas que ha recibido. "Más de 200 mensajes me han mandado y me han llamado productoras. Me han llamado productoras que puedo dar hasta los nombres. Yo veré a quién elegiré, que para eso es mi serie", zanjó la colaboradora, visiblemente molesta.