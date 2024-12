El secreto mejor guardado de un soltero en 'First Dates' que no se lo cuenta a su cita

Mentir en una primera cita es algo muy común entre muchos solteros. Sin embargo, ocultar información importante es algo que puede poner en peligro la cita, si esta información, finalmente, es descubierta. De eso se ha encargado un soltero en 'First Dates': conquistar a su cita sin que descubra su mayor punto débil.

Lorena, una madrileña que se dedica al mundo del marketing, se presentó a 'First Dates' para enamorarse de una vez por todas. La soltera es una mujer muy artística, entre sus grandes pasiones se encuentran bailar y cantar. Aun así, "todo lo relacionado con el arte" le suscita interés.

Su cita fue Katriel, un empresario madrileño que también reside en Madrid. Ambos solteros tienen en común la importancia que le dan a su pelo. "Va a la misma peluquería que tú", soltaba el presentador de 'First Dates' para romper el hielo entre los dos solteros.

Al verse, los dos se gustaron, destacando el pelo que tenía el otro. "¡Guau, qué pelo más maravilloso y qué chica más bonita!", exclamaba Katriel. La soltera, por su parte, reconoció que su cita le parecía bastante atractivo.

| Mediaset

Katriel todavía seguía impresionado en la cena, tras ver a Lorena en la recepción. "Es una chica fantástica, de verdad. Mi madre, como es experta en el pelo rizado, va a mirar a Lorena y va a decir 'qué novia más guapa'", fantaseaba el soltero con su cita.

A Lorena también le fascinó el soltero. "Es un chico polifacético también como yo, que no me sé quedar quieta, me pareció super guay", contaba a las cámaras de 'First Dates'. Pero, los problemas comenzaron a aparecer cuando ella se dio cuenta de que el soltero le ocultaba algo.

El nerviosismo de Katriel lo delataba por segundos, aunque él trataba de disimular como si no ocurriera nada."Yo no conté a Lorena que fui infiel por vergüenza y hay un contexto. Entonces, no puedo explicarlo, porque habría jodido la cita", desvelaba en el confesionario de 'First Dates'.

Lorena tenía bastantes dudas con su cita, ya que no terminaba de confiar en su fidelidad, sin ni siquiera conocer que él había sido infiel antes de entrar a 'First Dates'. Sin embargo, la madrileña se dejó llevar por sus impulsos y aceptó verse por segunda vez con Katriel.