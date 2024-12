Una soltera vuelve por tercera vez a 'First Dates' con una tajante e íntima opinión

La sexualidad en 'First Dates' es bastante importante, para comprobar si dos solteros serían compatibles en ese terreno. La metalera Kova volvió a apuntarse al programa de Carlos Sobera para encontrar un gran amante del heavy. "Busco, pero busco algo muy despacito, no tengo ninguna prisa", admitía la soltera, reconociendo que no había tenido suerte en el amor.

Nada más entrar al restaurante más famoso de la televisión, le recordó a Carlos Sobera su devoción por la música. "El heavy te da fuerza, te da lucha, te da humildad. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es el heavy", soltaba Kova en 'First Dates'.

Además de su evidente pasión por la música, la soltera confesó que le gusta "hacer yoga de principiante, senderismo...". Además, insistía en que uno tenía que hacer lo que le gustara, siempre y cuando fuera con respeto. Acto seguido, las puertas de 'First Dates' se abrieron para recibir a Belisario, su cita.

| Mediaset

El soltero también volvía a 'First Dates', siendo esta su segunda cita. "Yo siempre he sido heavy desde los doce o trece años. Empecé escuchando a Barón Rojo, Metallica, Megadeth...", contaba Belisario en el confesionario.

Al verse, ambos se identificaron como buenos metaleros que aman el heavy metal. Kova comenzaba a sentir mucha atracción e interés por su cita, mientras que Belisario estaba con ganas de marcharse. "A mí, lo de las brujas y todo eso es una tontería, yo no creo en ello", expresaba el soltero, tras sentir un desengaño amoroso con su cita.

La cita iba directa al fracaso, Belisario seguía sin sentirse a gusto, y más cuando su cita le dedicó una enorme confesión. "A mí, lo que me pone es el 'Rock and Roll'", confesaba Kova, declarándose asexual y espantando todavía más al soltero.

Tras la cena, se dirigieron los dos solteros a la sala privada de 'First Dates' para animarse a cantar. Sin embargo, la que dio el cante, una vez más, fue Kova, al horrorizar todavía más a su cita. Finalmente, la decisión de los dos solteros en 'First Dates' era más que evidente: a Kova le había fascinado, pero Belisardo solo quería salir corriendo de esa cita.