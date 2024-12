Sonsoles Ónega paraliza 'Y Ahora Sonsoles' para posicionarse con un colaborador

Sonsoles Ónega ha vuelto a poner las cartas sobre la mesa en 'Y Ahora Sonsoles', cortando a sus colaboradores. En esta ocasión, una acalorada discusión entre Ana Obregón y el resto de tertulianos obligó a la periodista a pronunciarse. Su intervención final terminó con el repentino rifirrafe entre colaboradores.

La tensión se podía palpar en el 'Y Ahora Sonsoles' del pasado 17 de diciembre. La periodista fue la encargada de provocarla, sin darse cuenta, tras tocar un tema que acabaría dividiendo a la mesa de tertulianos.Los restaurantes que aceptan mascotas, pero no niños, encendieron la mecha entre los colaboradores.

Acto seguido, la periodista entrevistó a un afectado por esta nueva norma, sin ella darse cuenta de que ese testimonio enfrentaría a sus colaboradores. Una vez finalizada la entrevista, Ana Obregón fue la primera en hablar. "Yo no sé si es ilegal o no, pero es que a mí que permitan perros y no admitan niños me parece de quinta", soltaba la colaboradora indignada.

Uno de los colaboradores le contestó a su compañera respondiéndole que él también prefería una mascota a un niño. Unas palabras que enfurecieron a Ana Obregón, mostrándose todavía más alterada. "Pero, a ver, ¿cómo puede haber un restaurante...? Si es ilegal o no, yo es que no lo sé", exponía, mostrándose en contra.

| Atresmedia

"El debate aquí es si el dueño de un restaurante tiene derecho, por razones comerciales, a no aceptar que vayan niños", le respondió otro colaborador. La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' entró en este momento en la conversación cuestionando si el problema sería "de los padres o de los niños".

"Si yo quiero cenar tranquilo y no me apetece que me molesten unos niños que sus padres no los controlan... Pues me parece muy normal que un restaurante prefiera perder a clientes como Ana", le arreaba Antonio Naranjo a la bióloga. La respuesta de la polémica colaboradora no se hizo esperar.

"Pues a mí me encantan los niños y estar rodeada de ellos. ¿Qué hace un padre y una madre si no tiene dónde dejar a los niños?", insistía Ana Obregón. Sonsoles Ónega, tras ver cómo se alteraba el ambiente de 'Y Ahora Sonsoles', decidió intervenir para calmar las aguas.

"Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Venga, que nos están esperando", declaró Sonsoles Ónega, siguiendo con el transcurso del programa.