José Manuel Parada desafía a Sonsoles Ónega amenazándola en pleno directo

La relación entre Sonsoles Ónega y José Manuel Parada es cuánto menos, curiosa. Presentadora y colaborador vuelven a ser noticia tras protagonizar un tenso desencuentro en 'Y Ahora Sonsoles'. Al parecer, Parada se habría cabreado con la periodista, después de que esta cuestionara su supuesta buena relación con María José Cantudo.

El programa comenzaba con el enfrentamiento entre María José Cantudo y Blanca Villa, destacando la segunda por su reciente actuación junto a Bárbara Rey. José Manuel Parada desató la polémica al comentar que María José Cantudo "está dolida porque quería mucho a este programa y que te quería mucho a ti y a mí y que le hemos defraudado. No quiere que hablemos de estos temas, quiere que se hable de su parte artística, de sus teatros y de sus películas".

La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' no terminaba de creerse estas palabras del colaborador, por lo que le pidió que la llamara por teléfono. "No quiere saber nada. Yo ayer no vi el programa, me han dicho que hoy íbamos a hablar de esto y he llamado a María José y me ha dicho que me atiende como amigo, como periodista me colgaría inmediatamente. No habla con nadie, no quiere televisión para hablar de estos temas", comunicaba el colaborador.

| Atresmedia

Sin embargo, y muy a pesar de María José Cantudo, se seguiría tratando en el programa las polémicas que tanto odia la artista acerca de su pasado o de su música. "Dice que yo fui el culpable de que haya salido esta historia y entonces voy a tener que dejar el programa porque me está trayendo tantos enemigos", confesaba Parada, desvelando el consejo de la vedette.

Sonsoles Ónega, harta de ver a un sumiso José Manuel Parada, le plantó cara al colaborador."Tú si sabías que a tu amiga le iba a hacer daño, no sé por qué tocaste tanto los huevos", soltaba la presentadora. La periodista no se habría imaginado nunca la respuesta del tertuliano.

"Cuéntame lo que me has contado sin que nadie te oyera", insistía una irritada Sonsoles. "Yo no te he contado nada, lo has soñado Sonsoles, yo no te he contado nada. Me estás trayendo la desgracia. ¡Qué fuerte!", declaraba el colaborador, compartiendo con la audiencia su profunda decepción con la presentadora.

"¿O quieres que te falle como amigo y cuente todo lo que sé de ti?", exponía el tertuliano, con la intención de asestarle un duro golpe a la periodista. Pese a que Sonsoles Ónega negó todas las afirmaciones del tertuliano, José Manuel Parada quiso dejar claro que "puedes morir tranquila, nunca lo voy a contar".