Sonsoles Ónega frena a Miguel Lago por lo que llega a decir a una afectada en Valencia

'Y ahora Sonsoles' ha vivido uno de los momentos más tensos en su historia, tras un enfrentamiento en directo entre Sonsoles Ónega y Miguel Lago. El episodio comenzó cuando el programa conectó en directo con Cristina Rusiñol, periodista desplazada en Massanassa, una localidad valenciana afectada por una riada. La entrevistada, Sole, una vecina de 73 años, mostró gran indignación en su intervención, pidiendo ayuda y criticando la falta de coordinación en la respuesta a la emergencia.

"Más coordinación, queremos estar con el pueblo, que no nos olviden, que vengan a socorrernos que todavía necesitamos muchas cosas. Necesitamos muchos voluntarios para ayudar a la gente, a los enfermos y a las personas necesitadas en sus casas", exclamó Sole. Al borde de un colapso, la vecina continuó: "Por favor, que aquí no hay coordinación, porque el Ayuntamiento no sabe coordinar y encima en nuestra cocina poniéndonos trabas. Con 7 mil personas voluntarias ayer coordinando las cocinas nosotros solos. Eso no se puede hacer, no se puede abandonar a un pueblo ni a los voluntarios".

Sonsoles Ónega expresó su preocupación teniendo en cuenta el nivel de nerviosismo de la invitada: "Le va a dar algo". "Yo es que no le puedo decir ni este poquito porque tiene toda la razón y no podemos ni quitársela. Hubo descoordinación, fallaron las alertas y tienen el pueblo manga por hombro", afirmó la presentadora. Sole, cada vez más alterada, agregó: "Ayuda, por favor, no nos olviden, ayuda, que estamos desamparados, que tenemos gobernantes que no valen para nada. Solo son chorizos que se llenan los bolsillos".

| Atresmedia

La situación en el plató de 'Y ahora Sonsoles' se tornó aún más tensa cuando Miguel Lago intervino:"Estamos hablando de dos semanas después, donde ya vamos recibiendo informaciones de que todo empieza a ir como la seda y estupendo". Esto generó una respuesta inmediata de Sonsoles Ónega, quien lo interrumpió exclamando: "¿Quién dice eso? Por favor, Miguel, ¿quién dice eso? No, perdona, eh".

El debate subió de tono cuando Miguel Lago, notablemente molesto, replicó: "Pues nada, no termino el argumento". Sonsoles Ónega insistió en que "nadie está diciendo que las cosas van como la seda, nadie", mientras otro colaborador, Antonio Naranjo, trataba de mediar afirmando: "Algún que otro político vende un entusiasmo que no se corresponde con lo que está pasando, que supongo que es a lo que se refiere Miguel".

| Atresmedia

Por su parte, Sole expresó su frustración directamente hacia Miguel Lago: "Los políticos no valen para nada, no tape usted a los políticos. No ponga paños calientes porque no hay paños calientes para ellos. Son unos asesinos, están matando al pueblo".

Ante esta situación, Sonsoles Ónega reforzó su postura apoyando a la entrevistada, mientras Miguel Lago intentaba nuevamente expresar su punto. "Lo que quiero decir, si puedo decirlo de una puñetera vez, es que no se puede...", empezó Miguel Lago, hasta que Sole volvió a interrumpirlo con un grito: "Que se calle ese señor, que no está diciendo la verdad, que se calle ya".

Finalmente, Miguel Lago logró explicar su posición: "Es que no he terminado el argumento. Lo que quiero decir es que me da una tristeza enorme que, pasados esos 14 días de esta tragedia tremenda, donde parece que se ven brotes verdes, usted esté diciendo las dificultades enormes que aún tienen allí. Yo lo que estaba diciendo es que dos semanas después esto sigue siendo un desastre y es terrible lo que está diciendo aquí hoy. Y España no les va a abandonar".