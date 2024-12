Antonio Canales paraliza 'Y Ahora Sonsoles' con algo que Sonsoles Ónega no esperaba

El drama de Antonio Canales se ha colado en todas las televisiones. Su tensa relación con su casera ha sido uno de los grandes temas de 'Y Ahora Sonsoles'. Pero, lo que jamás se habría esperado su presentadora, es que el bailaor paralizara el programa por ella.

Al conectar por primera vez Sonsoles Ónega con el bailaor, él no dudaba en mostrarle su inmensa alegría por invitarle. "Buenas tardes, ¿cómo está usted?", preguntaba la periodista, tratándole con la cortesía que él exigía hace semanas. La respuesta del invitado no la dejó indiferente.

"Bueno, pues hija, por fin aquí, ante ti y ante la audiencia", confesaba Antonio Canales, intentando llevarse a su terreno a la presentadora. "Tenía muchísimas ganas de que vinieras, nos vamos a tutear mejor", recalcaba la periodista durante su conexión en 'Y Ahora Sonsoles'.

Algo que el bailaor cumplió, aunque prosiguió con sus continuos halagos a la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles'. "Yo también tenía ganas de venir, más que nada porque eres tú,porque eres una persona a la que admiro desde hace muchos años. He leído todas tus cosas, "Después del amor" es maravillosa, eres alguien a quien sigo desde que estabas en los Informativos de Telecinco", pronunciaba sin titubear Antonio Canales.

| Atresmedia

Este sinfín de buenas palabras hacia la periodista provocó que Miguel Lago saltara. "Te va a apretar igual, te voy avisando",le recordaba el colaborador de 'Y Ahora Sonsoles'. El bailaor siguió a lo suyo dedicándole que "este programa no es de los que más me gustan, pero tenía ganas de verte a ti".

La respuesta de Sonsoles Ónega no se hizo esperar. "Ahora nos abrazamos, pero como ha dicho Lago, las preguntas que tengo que hacer las haré igual. Los halagos no me reblandecen", le avisaba la periodista al bailaor.

"Te voy a contestar igual porque yo tengo en una mano la verdad y en la otra la justicia o la Virgen del Rocío. Como decía mi comadre Carmina Ordóñez", le respondía Antonio Canales. "Pero la Virgen del Rocío, Antonio Canales, no paga las deudas", le rebatió la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles', asestándole un duro golpe.

Más tarde, entró el bailaor al plató de 'Y Ahora Sonsoles' con una gran declaración de intenciones. "Vengo para no andar mareando la perdiz o decir medias verdades porque si no no vengo, te conozco muy bien a ti y me gustas mucho desde siempre. Te considero una persona seria y vengo a decir la verdad, vengo con los papeles y con todo lo que lo certifican", contaba el bailaor.