Ana Rosa Quintana deja KO a Susanna Griso con algo que nunca se habría esperado

La guerra entre cadenas es algo inevitable. Ya sea la de Pablo Motos con David Broncano, o la de Ana Rosa Quintana con Sonsoles Ónega. Ahora bien, la presentadora de 'TardeAR' se ha confesado hablando de la presentadora de 'Espejo Público', aquella que durante tantos años ha sido su competencia.

Ana Rosa Quintana, al cambiarse a la tarde, le cedió el gran testigo a Ana Terradillos con 'La mirada Crítica' y a Joaquín Prat con 'Vamos a ver'. La periodista cambió a Susanna Griso por Sonsoles Ónega, provocando, a su vez, nueva tensión entre cadenas. De hecho, si preguntaran a la presentadora de 'TardeAR', capaz que preferiría a la presentadora de 'Espejo Público'.

Ambas coincidieron en la gala de los premios Forbes a las Mujeres Influyentes, la perfecta ocasión para preguntarles sobre su relación. Los compañeros de Europa Press así lo hicieron. Los periodistas del citado medio se dirigieron a la presentadora de 'TardeAR' para preguntarle por la presentadora de Antena 3.

"Nosotras nunca hemos tenido guerra. Susanna y yo hemos sigo amigos y seguimos siendo", pronunciaba la presentadora de 'TardeAR', defendiendo la gran amistad que tiene con la periodista. Ana Rosa Quintana posó junta a la presentadora de 'Espejo Público', desmintiendo rumores de posible mal ambiente entre ellas.

| Mediaset

"Y bueno, hubo dos o tres días, pero era más una cuestión de equipos que de nosotras. Susanna, para mí, ha sido una compañera, que hemos trabajado muchos juntas y luego sigue siéndolo. Es decir, que nos llamamos, nos escribimos y estamos en contacto", sorprendía Ana Rosa Quintana revelando su buena relación con Susanna Griso.

Sin embargo, estas no fueron las únicas cuestiones a las que tuvo que hacer frente la periodista. El inminente fin de 'El Diario de Jorge' se coló en la conversación. "No tengo ni idea, no me han dicho nada, o sea que ya veremos", confesaba la presentadora de 'TardeAR', haciéndose la sorprendida.

"Viene un nuevo director general, supongo que tomará decisiones en ese momento, ¿no?", soltaba la periodista. El próximo mes de enero llegará a Mediaset Alberto Carullo como nuevo director general de contenidos. Además, la presentadora de 'TardeAR' también tuvo algunas palabras para Bárbara Rey.

"A mí no me ha sorprendido absolutamente nada, es verdad que hay muchas versiones, pero ya la lleva contando toda la vida. Yo lo recuerdo. Ha sido absolutamente hipnótico (su entrevista en 'De Viernes'), de no poder quitarle los ojos de la pantalla", insistía Ana Rosa Quintana.