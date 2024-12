Ana Rosa Quintana corta a Álvaro Muñoz Escassi por lo que intenta decir en 'TardeAR'

'TardeAR' se ha convertido en el epicentro de la actualidad al abordar, sin rodeos, la relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Tras la difusión en exclusiva de unas imágenes en las que la pareja era captada besándose en plena calle, el exjinete tuvo que enfrentar las preguntas de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana abrió el debate recordando el contexto de las imágenes: "Él siempre es noticia porque, aunque se resisten a confirmar su romance, ni Sheila ni Álvaro se esconden. El viernes todos fuimos testigos de la fiesta de Navidad de esta productora. Madre mía con las fiestas de Navidad y ahí lo que vimos todos es mucha complicidad".

Pese a la negativa de Álvaro y Sheila a etiquetar su relación, Ana Rosa Quintana insistió en que las pruebas hablan por sí solas. "Para muestra, las imágenes de 'Socialité' en las que se ve a ambos besándose en plena calle", apuntó antes de dar paso al vídeo.

| Mediaset

De vuelta al plató, Álvaro Muñoz Escassi intentó desviar la atención lanzando una queja. "Hay que decir...", comenzó Ana Rosa, pero fue interrumpida por el exjinete: "Hay que decir los buenos compañeros que tengo", comentó en tono irónico.

La presentadora, sin embargo, no dejó que las insinuaciones empañaran el momento: "No, perdona. Eh, esas imágenes, como se puede ver por el peinado de Sheila, no han sido tomadas en la fiesta de Unicorn Content, han sido tomadas en plena calle. Chico, es que...".

Finalmente, Álvaro Muñoz Escassi optó por ser claro sobre su situación sentimental: "Voy a dar una explicación porque os lo merecéis y mi jefa también. Obviamente hay algo entre Sheila y yo, no le pongamos nombre. Sheila está soltera y yo soltero", confesó.

El exjinete se mostró entusiasmado al hablar de su conexión con Sheila: "Nos conocemos y nos gustamos muchísimo. Me encanta Sheila, es para estar todo el día con ella", aseguró. Sin embargo, dejó en claro que, por el momento, no consideran su relación como formal: "Yo no lo llamaría pareja todavía, Ana Rosa... cuando lo seamos, vendré y lo contaré. No conozco a su familia. Nochevieja lo pasaré con mis hijos y el fin de año quizás lo pase con ella"