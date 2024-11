El comentario de Susanna Griso que hace saltar a la dirección de 'Espejo Público'

'Espejo Público' ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras las críticas hechas a Anabel Pantoja por los comentarios de algunos colaboradores sobre su postparto. Además, el programa de Susanna Griso también ha tenido problemas por un enfado de Bertín Osborne tras un comentario burlesco.

La situación comenzó cuando Gema López explicó lo sucedido: "Anabel está enfadada con algunos compañeros de este programa porque dice que no ha habido empatía con ella después de ser mamá". El foco de las críticas recayó especialmente en Lorena Vázquez en 'Espejo Público', que cuestionó el dramatismo con el que la sobrina de Isabel Pantoja afrontaba su postparto en redes sociales.

Anabel Pantoja no tardó en responder desde sus redes sociales: "Hay compañeras que me conocen y saben que lloro con una mosca, no me hace parir, lo que único que me hace falta es un poco de comprensión. Y si no os gusta y os parece súper cutre hablar de Anabel Pantoja, yo no tengo la culpa. Cogéis en la reunión y decís que queréis hablar de la Reina Letizia y la aristocracia y yo encantada".

| Atresmedia

A esta tensión se sumó Bertín Osborne, que también mostró su descontento con 'Espejo Público' tras ser llamado "Bertín Soborne" en tono jocoso. Todo en alusión a un gesto reciente en el que envió jamones a periodistas para mejorar su relación con la prensa.

Ante este panorama, Susanna Griso no pudo evitar reaccionar en directo al cúmulo de incidentes. "Dios mío", exclamó al tomar conciencia del malestar generado entre algunos famosos. En un giro inesperado, Susanna Griso lanzó una propuesta a los responsables de 'Espejo Público': "Hay que empezar a hacer un buzón de quejas porque os lo estáis ganando a pulso".

Con una clara intención de desmarcarse de las polémicas, añadió: "Yo me quedo al margen, eh". Sin embargo, esta declaración no fue bien recibida por el director de 'Espejo Público', que, a través del pinganillo, le espetó un contundente "Qué sinvergüenza". Lejos de ocultarlo, Susanna Griso decidió compartirlo con la audiencia: "Será, pero no estoy dispuesta a verme involucrada ni responsabilizada en estos desencuentros".

Antes de cerrar el tema, Susanna Griso intentó suavizar la situación con Anabel Pantoja: "Anabel, que no nos parece nada cutre. ¡Faltaría más!".