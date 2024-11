Las palabras de Ana Rosa Quintana contra Telecinco ante los creadores de 'Sálvame'

Estas declaraciones de Ana Rosa Quintana nadie podría habérselas imaginado. La presentadora de 'TardeAR', habló de Telecinco en una comida con los creadores de Fabricantes Studio, productora de 'Ni que fuéramos'. La periodista se mostró bastante molesta con los cambios de Telecinco.

Tras la cancelación de 'Sálvame', todo cambió radicalmente en Telecinco. Todas las personas relacionadas con el universo 'Sálvame', ya fuera delante o detrás de las cámaras, fueron despedidas. Tan solo algunos, como Carmen Borrego, Antonio Montero o Terelu Campos, consiguieron salvarse de esta purga televisiva.

Por tanto, la relación entre aquellos que trabajaban para distintas productoras se distanció. Así pues, la unión de Ana Rosa Quintana con Óscar Cornejo y Adrián Madrid ha sorprendido a más de uno. Teniendo en cuenta que su programa ha ocupado el puesto de 'Sálvame', tras más de 14 años en emisión.

Ahora bien, la conversación entre los tres no estuvo exenta de escándalos y polémicas. "Ella se nos quejaba rollo 'Mira lo que me han hecho'. Yo le daba patadas a Adrián bajo la mesa para decirle: 'Qué fuerte, ¡tenemos tanto por aprender! Esta señora es una maestra'", contaba Óscar Cornejo en El Diari de Tarragona.

| Mediaset

El creador de Fabricantes Studio, junto a Adrián Madrid, no daba crédito. "Nos ha echado y casi nos llora, lo que le han hecho es que ella no quería ir a la tarde. La escuchas y es una víctima, pero una víctima que se olvida que ella está ahí facturando y nosotros aquí en la puta calle", confesaba.

Además, dejaba claro que el "estar callados" era lo mejor que podían hacer, para evitar problemas. "Esto es el mundo al revés. Prefiero decir solo que lo hace muy bien porque, si no, cualquier cosa me va a traer problemas aún hoy, imaginaos", proseguía Óscar Cornejo.

"Relativizar no significa olvidar, no olvido nada, es más lo he ido apuntando todo, porque me van viniendo recuerdos y conversaciones. Simplificar lo ocurrido o limitarlo solo a una lectura política es llegar a la conclusión con una lectura simple.Hay intereses económicos, hay competencia y competitividad, si no estamos nosotros están otros", denunciaba.

De hecho, insistieron en que su salida de Mediaset estaba estrechamente relacionada con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. "Fue determinante para que empezaran a suceder cosas", desvelaba Óscar Cornejo, bastante indignado. "Y te digo otra cosa: yo lo volvería a hacer, en los últimos 20 años no recuerdo nada comparable, ni en audiencia ni en impacto social", aseguró tajante.