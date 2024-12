Joaquín Prat se sale del guion para señalar duramente a la dirección de 'Vamos a ver'

'Vamos a ver' vivió un momento inesperado este miércoles cuando Joaquín Prat dejó entrever cierta tensión con la dirección del espacio en plena emisión. Lo que comenzó como un intercambio de bromas con el reportero Álvaro López, terminó convirtiéndose en una confesión sobre los límites de lo que puede decir frente a las cámaras de Telecinco.

Durante una conexión en directo desde la vivienda de Antonio Canales, donde el equipo cubría su posible desalojo por impago, Joaquín Prat aprovechó para bromear con Álvaro López sobre su trayectoria. "¿Quién te iba a decir a ti cuando trabajabas en la SER que ibas a estar en la puerta de Antonio Canales pendiente de su desahucio por una deuda o cubriendo los Premios Princesa de Asturias?", le comentó en 'Vamos a ver', arrancando risas tanto del reportero como de los colaboradores en plató.

Entre carcajadas, Joaquín Prat añadió: "Hay que estar para todo y esto te lo enseña la tele", una reflexión que culminó con una frase que dio mucho que hablar: "Como yo no tengo filtros...". Patricia Pardo intervino en ese momento para añadir: "Últimamente muy poquitos", en referencia a la espontaneidad de su colega.

| Mediaset

Fue entonces cuando Joaquín Prat se sinceró sobre los límites impuestos por la dirección de 'Vamos a ver': "La tele te da mucho. Aquí he aprendido un montón. Menos a tener filtros... Porque claro, se me pasa algo por la cabeza y... Y porque este no me deja decir todo lo que pienso", señaló, refiriéndose al director del programa, que permanecía tras las cámaras.

Esta confesión, aunque breve, dejó claro que, en ocasiones, Joaquín Prat se ve obligado a moderar sus palabras siguiendo las indicaciones que recibe por pinganillo. Tras el momento de distensión, el presentador dio por concluido el intercambio y retomó el guion de 'Vamos a ver' para abordar los temas pendientes de la jornada.

Recordamos que, durante el mes de noviembre, en audiencias, 'Vamos a ver' colideró con un 13,2% y 388.000 espectadores su franja con Antena 3 y también el target comercial (13,8%).