Kike Quintana paraliza 'TardeAR' para asestarle un duro golpe a Sonsoles Ónega

La guerra por las audiencias entre 'Y Ahora Sonsoles' y 'TardeAR' continúa más fuerte que nunca. Kike Quintana ha aprovechado su sección en el programa de su tía para lanzarle una indirecta a la competencia. Un comentario que no ha pasado desapercibido obteniendo el asombro de Ana Rosa Quintana.

La televisión se ha convertido en un campo de batalla. Acaba de cumplirse una semana de la gran polémica entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'. Un enfrentamiento que acabó salpicando al resto de programas, como ocurrió en 'Mañaneros' y en 'Espejo público'.

Sin embargo, David Broncano y Pablo Motos han dejado de estar en el foco mediático para situar a dos periodistas de extensa trayectoria televisiva. Kike Quintana aprovechaba para lanzarle una gran pulla a una de las periodistas estrellas de Antena 3 durante su sección en 'TardeAR'.

| Mediaset

El programa de Ana Rosa Quintana está celebrando la ligera remontada a 'Y Ahora Sonsoles', consiguiendo superar el 10% superándolos también en espectadores. Por tanto, Kike Quintana ha decidido no desperdiciar la oportunidad de restregarle a la competencia su triunfo en las audiencias.

"Esto que hemos visto sí que es un cebo, concreto y al turrón. No como los que hacéis aquí cuando tenéis una supuesta exclusiva que vendemos más humo", comenzaba el sobrino de la periodista. Ana Rosa Quintana, por su parte, bromeaba pronunciando que "esto es humo día sí y día también", sumándose a él.

Acto seguido, Kike Quintana le recordó a la presentadora de 'TardeAR' su férrea decisión de no fichar a perfiles disruptivos, como el de Alejandra Rubio. "Esto es la moda ahora, como ahora lo que nos gusta es todo lo disruptivo, pues nos ponemos de pie, me vuelvo a sentar", exponía. La periodista destapó su argumento desvelando que "es que no quieres que lo cuente y lo voy a contar, los cebos esos los hace él".

"Es verdad, esa mierda la hago yo, pero mira que bien vamos eh, que vamos ganando al planetario team. Pero sí, vendemos mucho humo", aseguraba Kike Quintana en 'TardeAR', aprovechando para dedicar su remontada a Sonsoles Ónega.