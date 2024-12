'Tengo un trauma': María del Monte ni se esperaba las palabras de Sonsoles Ónega

'Y ahora Sonsoles' abordó este lunes un tema que ha generado polémica en redes sociales: las críticas hacia el aspecto físico de David Bustamante tras su reciente aparición en un concierto. La conversación comenzó con un análisis del acoso mediático sobre el físico de las celebridades. Sin embargo, derivó en un inesperado momento de humor y reflexión entre Sonsoles Ónega y María del Monte.

"David Bustamante reaparecía este fin de semana en un concierto y su imagen ha dado muchísimo que hablar. Sobre todo en redes sociales, porque dicen que ha ganado peso. Ya es lo que nos faltaba por ver", introdujo Sonsoles Ónega, evidenciando su indignación por el tipo de comentarios que el cantante ha recibido.

En defensa de su amigo, Miguel Lago expresó su descontento con estas críticas. "Ha cogido un poco de peso porque tuvo que dejar de hacer deporte durante un tiempo, pero David está estupendo. Y lo que es mejor: está feliz y cantando mejor que nunca", afirmó contundente.

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega dirigió la conversación hacia María del Monte, buscando su opinión como figura pública que también enfrenta la exposición mediática. "María tú estás divina, pero tú que también te subes al escenario, ¿esas críticas despiadadas de si has ganado peso o no?", preguntó la presentadora.

| Antena 3

La cantante respondió con un mensaje claro: "Yo estoy muy en contra de todas las personas que atenten contra la felicidad de los demás innecesariamente". Acto seguido, utilizó un ejemplo personal para ilustrar su postura. "Hay que ser consciente si yo tuviera que anunciar bañadores", comenzó, pero Sonsoles Ónega la interrumpió con un comentario inesperado: "Hombre dirías que no".

El comentario desató las risas en el plató, pero Sonsoles Ónega no tardó en disculparse: "Bueno, perdón, perdón". María del Monte, no obstante, reaccionó con ironía: "Después hablamos, habéis sido testigos y testigas. Yo tengo un trauma y sabes que me traumatizo muy pronto".

María del Monte aprovechó el momento para profundizar en el debate:"Lo que quiero decir es que si hay profesiones para que si tú vives de tu cuerpo exclusivamente tienes que tenerlo más acordado". Sin embargo, cuestionó los estándares de belleza impuestos: "¿Pero por qué tiene que estar la ropa de una talla nada más? Porque tiene que haber la talla 38. ¿Para qué está la 42, la 44? Que por salud hay que tenerla, yo he perdido unos kilitos y a mí no me gusta perder ni kilos".

María del Monte cerró con un mensaje contundente contra la obsesión por la imagen corporal y las críticas dañinas. "No hay que estar con esa obsesión ni mucho menos hacer leña con alguien, puede dolerle", dijo en 'Y ahora Sonsoles'.