Sale a la luz el acercamiento entre María del Monte e Isa Pantoja tras 'De Viernes'

Un nuevo bombazo acaba de sacudir a la familia Pantoja, algo que no sería del agrado de todos. Tras las polémicas declaraciones de Isa Pantoja sobre los "terribles" episodios que vivió en Cantora, María del Monte ha vuelto a su vida. La artista estaría acercando posturas con la hija de la tonadillera, a la que, según ha confesado más de una vez, quiere mucho.

Una noticia que supondría un jarro de agua fría para más de un integrante del clan Pantoja.Este acercamiento se produce en un momento delicado para la familia, marcado por el nacimiento de la hija de Anabel Pantoja. Además del segundo embarazo de Isa Pantoja, que no se ha llevado tanto protagonismo por parte de la familia.

Según anunciaba el pasado domingo, en exclusiva, 'D Corazón', Isa Pantoja y María del Monte estarían más unidas que nunca. Sin embargo, un día antes sorprendieron a los seguidores del programa avanzando que podría haber denuncias cruzadas entre la tonadillera y su hija. Aun así, Alberto Guzmán, contaba al día siguiente cómo habría sido el supuesto acercamiento entre la artista y la hija de Isabel Pantoja.

| Mediaset

El periodista y colaborador de TVE daba con la clave de uno de los acercamientos más históricos de los últimos años. "Parece bastante claro que María del Monte e Isa Pantoja han retomado la relación y solo la vida dirá donde llega este acercamiento", informaba el programa presentado por Anne Igartiburu.

El otro presentador de 'D Corazón', Jordi González, se dirigía expresamente a Alberto Guzmán al grito de "¿Cabe la posibilidad de una reconciliación?". El colaborador le confirmó sus hipótesis. "Me consta que tienen una relación más cercana de lo que pensamos y de lo que sabemos", aseveraba el periodista.

Además, el colaborador aprovechó para cargar duramente contra María del Monte. "Hechos son amores y lo demás buenas intenciones. Aquí se está criticando mucho a Isabel Pantoja porque no fue a ver a Isa cuanto tuvo la apendicitis, pero tampoco fueron grandes amigos ni María del Monte", denunciaba firmemente.

Una sentencia que se llevó la réplica de Valeria Vegas. "Es su madre, hay un matiz enorme", apostillaba la colaboradora de 'D Corazón', justificando la postura de María del Monte. La escritora no fue la única en responder al periodista.

"No puedes defender lo indefendible. María del Monte, sabiendo lo que provocaría si fuera al hospital en esta situación, no tiene por qué montar ese numerito. Ahora, que tu madre ni te llame ni vaya a verte me parece tremendo, sobre todo cuando sí lo hace con otros", añadía Gema Fernández.