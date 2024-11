Leticia Sabater frena en seco a Sonsoles Ónega tras revelar su asunto más triste

Leticia Sabater ha vuelto a 'Y Ahora Sonsoles'. La artista ha pisado el plató de Sonsoles Ónega, tras la muerte de su padre, confesando que eso le daba igual. Sin embargo, lo que sí le importó fue el doloroso tema que le sacó la presentadora, yendo a su momento más duro.

Esta es la primera entrevista de Leticia Sabater, después del fallecimiento de su padre. La artista visitaba 'Y Ahora Sonsoles' para, además de hablar de su relación con su padre, promocionar su nuevo villancico. Pero, terminó encarándose con Sonsoles Ónega de otro tema completamente distinto.

"Que quede clarísimo que no vengo a hablar de esto", confesaba la artista, sorprendida por la presentadora. Sonsoles Ónega intentó por todas las vías posibles que Leticia Sabater le hablara sobre cómo llevó la desaparición de su exnovio Bobby. Un tema que la invitada lleva francamente mal.

'Y Ahora Sonsoles' se encargó de poner en contexto a los seguidores del programa, emitiendo un video que ejercía de resumen sobre la relación de Leticia Sabater con su exnovio. Bobby, que mantuvo una relación con la artista de cinco años, desaparecía sin dejar rastro a los seis meses de la ruptura. Una desaparición de la que no se volvió a saber nada más, aún teniendo en cuenta que le debía dinero a la artista.

| Atresmedia

"Tú sabes que la entrevista la habíamos cerrado dos semanas antes y esto ha surgido ahora,no vengo a hablar de esto, que quede claro. Venía a hablar de mí, de mi villancico y de mi infancia, no de esto, porque la anterior vez hubo que cortar la entrevista y dejamos al público a medios", pronunciaba.

No obstante, Leticia Sabater, pese a reconocer no sentirse preparada para abordar el tema, habló. "A mí me costó mucho, yo estuve dos años que no te imaginas el dolor que pasé. Es horroroso porque no es que una persona haya muerto, es que ha desaparecido", insistía en 'Y Ahora Sonsoles'.

"Para mí ha sido de los momentos más dolorosos de mi vida, porque pierdo a la vez a alguien que ha sido mi hermano, pero también 90.000 euros. Sonsoles, yo no estoy preparada para hablar de este tema, me ha costado mucho cerrar esa herida", apuntaba la artista.

Pero, seguía sin ser suficiente para la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles', que seguía interesándose más por el tema. "He tardado 10 años en recuperarme, si él apareciera, me casaría con él, fíjate lo que te digo. No estoy preparada para hablar de ello, es que no puedo", pronunciaba Leticia Sabater zanjando el tema.