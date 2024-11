José Manuel Parada amenaza a Sonsoles Ónega con desvelar un gran secreto en directo

La emisión de este jueves de 'Y ahora Sonsoles' dejó un curioso momento entre la presentadora y José Manuel Parada. Ambos vivieron un momento en directo intercambiando algunos comentarios que arrancaron risas en el plató y en los espectadores.

El tema que desató el inesperado momento fue el tenso reencuentro entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Carlos durante la misa funeral por el décimo aniversario de la Duquesa de Alba. "A Cayetano esto le pasa porque los hermanos no entienden que fuera el favorito de la madre. Era el hijo preferido y esto crea problemas a veces", comentó José Manuel Parada en 'Y ahora Sonsoles'.

Aprovechando la mención de los vínculos familiares, Sonsoles Ónega preguntó a José Manuel Parada si él tenía hermanos. "Yo tengo un hermano, tú también", respondió el colaborador. La presentadora, aclarando su situación, añadió: "Yo dos, una hermana y un hermano".

| Atresmedia

En ese momento, José Manuel Parada hizo una mención especial a Cristina Ónega, hermana de Sonsoles y directora del Canal 24 Horas de RTVE: "Conozco a tu hermana". Sin embargo, no tardó en lanzar un inesperado cumplido a la conductora: "Tú eres más mona".

Visiblemente sorprendida, Sonsoles Ónega replicó:"Oye, no digas eso que Cristina es monísima, de verdad Parada". Sin embargo, Parada insistió: "Ella es monísima, pero tú me pareces más". En un tono relajado, la presentadora respondió con humor: "Pues ligaba mucho más que yo".

Fue entonces cuando José Manuel Parada añadió un toque de picardía a la conversación: "Cállate que como cuente tus amoríos, así, así". A lo que Sonsoles Ónega, entre risas, replicó: "¿Qué dices si no he ligado nada en toda mi vida?". Pero José Manuel Parada no cedió y cerró el divertido momento con un comentario que desató la risa generalizada: "¿Qué no has ligado? No me tires de la lengua, chantajéame".

Cabe destacar que, este jueves, 'Y ahora Sonsoles' reunió 3.807.000 de espectadores únicos en Antena 3. El programa de Sonsoles Ónega registró 867.000 espectadores de media y 10,6% de cuota de pantalla, liderando ante 'TardeAR'.