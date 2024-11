Millán Salcedo paraliza 'Y Ahora Sonsoles' con unas palabras contra Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega se ha vuelto a enfrentar a otro invitado que se le resiste. El cómico Millán Salcedo visitó 'Y Ahora Sonsoles' para promocionar su nueva obra de teatro, 'Preguntamelón' y hacer un repaso de su trayectoria. Lo que menos podía imaginarse el humorista es que acabaría viviendo un momento de tensión con la periodista.

Un minúsculo fallo por parte del regidor provocó que la presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' comenzara la entrevista enfadada. "Venga, siéntate", pronunciaba Sonsoles Ónega, alterada tras el incidente. Millán Salcedo notó a la perfección el estado de la periodista, reaccionando al momento.

"Hay que ver cómo eres de manipuladora, me traes de allá para acá y de acá para allá, por el amor de Dios", comentaba entre risas el humorista. Sin embargo, Sonsoles Ónega no tenía el cuerpo para ninguna broma, así que le volvió a ordenar que tomara asiento. "Siéntate ya", le dedicó bastante seria.

| Atresmedia

A su vez, lo que acabó desencajando a la periodista fue el serio aviso por parte de su entrevistado. "Haz el favor de comportarte bien conmigo o no vengo más a tu programa, ahí queda", soltó Millán Salcedo. Aun así, ella continuaba seria, sin tener ni el más mínimo aguante para bromas.

Las malas formas de Sonsoles Ónega incomodaron al humorista que, por su parte, intentaba quitarle hierro al asunto. Con el fin de no terminar en un enfrentamiento a gran escala, Millán Salcedo le comunicó que era una "broma". La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' decidió seguir con la entrevista, ignorando todo lo sucedido.

Al rato, la periodista le preguntó por su separación con el otro miembro de Cruz y Raya, Josema Yuste. El cómico no tuvo ningún problema en explicarle el motivo que les llevó a separar sus caminos. "Llegó un momento en el que dejamos de comunicarnos en el escenario, no sé qué pasó", expuso Millán Salcedo.

"Pero coño, si se desunieron ABBA, que estaban casados, y Los Beatles... Ah, no, creo que murió", soltó el cómico, ante la atenta corrección de Sonsoles Ónega comunicándole que "lo mataron". "Me estás vacilando, es que esto es increíble, de verdad, no vengo más a Telecinco", le respondió Millán Salcedo, mientras ella aprobaba su decisión.