Alma Bollo deja KO a Isa Pantoja al dedicarle uno de sus mayores desprecios

La relación entre Isa Pantoja y Alma Bollo pocas veces ha pasado por un buen momento. La hija de Raquel Bollo sentenció a su prima el pasado año tras 'Supervivientes', reality en el que coincidió con Asraf Beno. Ahora bien, la relación no ha mejorado, pero sí que Alma Bollo, con un solo movimiento, ha dicho mucho de su relación con la hija de Isabel Pantoja.

Nunca han presumido de tener buena relación, ni siquiera al poco de comenzar 'Supervivientes'. Sin embargo, la coincidencia de los hijos de Raquel Bollo con el actual marido de Isa Pantoja complicó todavía más la situación familiar. Los continuos enfrentamientos de los primos con Asraf Beno provocaron la enemistad de Raquel Bollo con la hija de Isabel Pantoja.

De hecho, a tal punto han llegado las tensiones que incluso Raquel Bollo se sentó hace unas semanas en 'De Viernes'. No lo hizo para apoyar la versión de Isa Pantoja, sino, más bien al contrario, para tirar por tierra su testimonio. Una entrevista que dinamitó por completo la relación entre la familia Bollo e Isa Pantoja.

| Mediaset

La maternidad de Anabel Pantoja se ha convertido en ese instrumento al que muchos se aferran para seguir haciendo daño a Isa Pantoja. La última en hacerlo ha sido Alma Bollo, ignorando completamente el segundo embarazo de Isa Pantoja. A su vez, no es la primera vez que la hija de Isabel Pantoja denuncia que se sienta considerada como una Pantoja "de segunda".

"Es una súper mamá, que puede con todo y que siga siendo tan natural como ha sido siempre", pronunciaba Alma Bollo sobre Anabel Pantoja. La hija de Raquel Bollo no esconde que tenga buena relación con su prima, algo que no ocurriría con Isa Pantoja. Así pues, estas no fueron las únicas palabras que pronunció sobre la recién estrenada como madre.

"Suelo hablar mucho con ella y me ha preguntado mucho porque le gusta asesorarse", confesaba la hija de Raquel Bollo. Además, desveló que le tiene mucho cariño y que su relación no se ha visto afectada por los últimos varapalos de la familia Pantoja. Alma Bollo, que tuvo un parto "durísimo", no dudó en brindarle su ayuda a Anabel Pantoja.

En cuanto a Isa Pantoja, la hija de Raquel Bollo ha preferido ignorarla, sin ni siquiera felicitarla por su segundo embarazo. "Dar vida es lo mejor que puede pasar y en estas fechas es un regalo", añadía Alma Bollo, volcándose de lleno en Anabel Pantoja.