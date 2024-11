Pepe Navarro reprocha a Xavier Sardà lo que no ocurrió tras su despido de Antena 3

Esta semana, '59 segundos' vivió un inesperado reencuentro entre Pepe Navarro y Xavier Sardà, figuras clave de la televisión de finales de los años 90. Su enfrentamiento en prime time, marcado por los programas 'La sonrisa del pelícano' y 'Crónicas marcianas', fue recordado en un debate que dejó momentos de confesiones y reproches. Un debate, además, ideado para debatir sobre lo ocurrido con la guerra de invitados entre David Broncano y Pablo Motos.

Pepe Navarro aprovechó '59 segundos' para aclarar que su mayor batalla no fue con Xavier Sardà, sino con las dificultades internas de Antena 3 durante su breve etapa con 'La sonrisa del pelícano'. "Fiché con una cadena en la que, a los 10 días, se va el jefe y me encontré con mi enemigo dentro de la casa. Pensaba que en septiembre no iba a salir el programa o que cualquier día desaparecería, lo creía firmemente", recordó el presentador sobre los problemas estructurales que enfrentó tras su fichaje.

Entre las anécdotas más llamativas, Pepe Navarro habló sobre el miedo que invadía a Pedro J. Ramírez debido a un polémico vídeo: "Llamaba cada día preocupado por el vídeo. El hombre vivía con ese miedo en el cuerpo, pero nunca se pensó en sacar el vídeo. Jamás", aseguró el presentador en '59 segundos', destacando la tensión que rodeaba la producción del programa en aquel entonces.

| RTVE

Aunque Pepe Navarro y Xavier Sardà no se consideran rivales, surgieron recuerdos de ciertos roces, como la ocasión en que Xavier Sardà consiguió entrevistar a Javier Bardem antes que Pepe Navarro. Este último aprovechó la oportunidad para lanzar un reproche directo al catalán: "¿Sabes que tendrías que haber hecho el día que me echaron? Entrevistarme", expresó Navarro, refiriéndose a su despido de Antena 3 en diciembre de 1997. "Ese día me tendrías que haber llamado para que yo fuese allí", añadió, sin tapujos.

Recordamos que '59 segundos' sigue sin destacar en audiencias, pese a que esta semana ha subido a su mejor resultado de las últimas tres. El programa de Gemma Nierga, sin embargo, está por debajo de la media de la cadena con un 7,4% de share y 638.000 fieles. Más de 2.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con '59 segundos'.