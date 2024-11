Las palabras de Isa Pantoja al conocer la videollamada de su madre con su prima Anabel

Nuevo revés para Isa Pantoja. La hija de la tonadillera estaría pasando una de las etapas más agridulces de su vida, tras su confesión. Al mismo tiempo que se ha sincerado sobre los terribles episodios con su familia, se enteró de que sería madre por segunda vez.

De hecho, no sería el único bebé en la familia Pantoja. Su prima, Anabel Pantoja, acaba de dar a luz a Alma, una niña fruto de su relación con David Rodríguez. Las dos no estarían recibiendo el mismo trato por parte de la familia Pantoja, sobre todo por parte de Isabel Pantoja.

El nacimiento de Alma ha vuelto a llenar de luz a una familia que estaba cubierta por un gran nubarrón, después de la dura entrevista de Isa Pantoja. Este embarazo podría servido para intentar unir a muchos integrantes del clan Pantoja. Sin embargo, ha hecho todo lo contrario, provocando que aumenten las comparaciones.

A Isa Pantoja no le estaría sentando bien el sentirse ignorada por su familia, mientras que ellos le dan total protagonismo a Anabel Pantoja. Aun así, la joven sigue manteniendo muy buena relación con su prima, a la que quiere muchísimo. De hecho, ha dado unas declaraciones para Europa Press donde le ha mostrado todo su cariño.

| Mediaset

"Es súper bonita la bebé, se parece a mi tío Bernardo también, estoy súper contenta. Alberto está súper feliz y estamos deseando ir a conocer a la bebé", compartió Isa Pantoja con los periodistas. Una sincera felicitación que demuestra la complicidad y el cariño que existe entre ambas primas.

No obstante, no todo iban a ser buenas noticias. La videollamada de Isabel Pantoja a Anabel Pantoja le habría sentado a la hija de la tonadillera como un jarro de agua fría. Isa Pantoja es consciente de que la relación entre su madre y ella está rota, pero no puede evitar sentir dolor.

La hija de Isabel Pantoja ni siquiera ha recibido una felicitación de su madre. Al contrario, se ha sentido completamente ignorada por ella. E incluso ha recibido antes una felicitación por parte de su hermano, Kiko Rivera, teniendo en cuenta que ambos tampoco tienen relación.

Los periodistas han aprovechado para preguntarle a Isa Pantoja por su parecer ante la felicitación de su madre a su prima. "De eso que opinen los demás, yo no voy a decir nada. Adiós", sentenció la hija de Isabel Pantoja, dejando claro que no tenía nada que decir de su madre.