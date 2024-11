Nadie esperaba la reacción de María del Monte a las nuevas confesiones de Isa Pantoja

María del Monte ha vuelto a la vida de los Pantoja. La tía de Antonio Tejado se ha dejado preguntar sobre la última entrevista que concedió Isa Pantoja en 'De Viernes'. Una entrevista que ha conseguido unas declaraciones de la artista para 'Mañaneros'.

Isa Pantoja decidió volver a 'De Viernes' para no dejar nada en el aire, dispuesta a contar todo lo que ocurrió en aquellos fatídicos episodios. La joven trataba de impedir que siguieran ganando dinero contando mentiras y jugando con su dolor aquellos que se hacían llamar íntimos de su madre. De hecho, Raquel Bollo fue una de las grandes señaladas en aquella entrevista.

Ahora bien, 'Mañaneros' volvió a sacar el tema, consiguiendo en exclusiva unas declaraciones de María del Monte. La artista respondió para unos reporteros de Europa Press, que le preguntaron por la entrevista de Isa Pantoja. Ella, ni corta ni perezosa, se mojó.

Antes de dar paso al video con sus declaraciones, Adela González, como presentadora de 'Mañaneros' recordaron algunos titulares de la entrevista. "Las palabras de Isa Pantoja son durísimas y sobre este relato María del Monte se pronunciaba", adelantaba Alberto Herrera.

"No he podido verlo, pero yo con lo que vi tuve bastante", soltaba María del Monte, siendo esta toda una declaración de intenciones. La reportera de Europa Press le contaba que "fue tan duro que hasta el plató se conmovió", algo que la artista entendió. "No me extraña, la verdad es que no me extraña", aseguraba María del Monte.

La periodista proseguía en su intento de que María del Monte le hablara de su punto de vista. Lo consiguió cuando le comunicó que "da muchísima ternura y dan ganas de darle mucho cariño". María del Monte le contestó dejando claro que "eso es lo que hay que hacer, darle cariño".

De hecho, los periodistas le contaban a María del Monte lo mucho que la quería Isa Pantoja. "A ella se le pone una sonrisa cada vez que hablan de ti que no te lo puedes imaginar, y está ilusionada con retomar el contacto", insistían tajantes.

"De eso aquí no voy a hablar y ya está. Es alguien a quien yo quiero muchísimo y si es feliz, yo estaré feliz. Y si lo pasa mal, yo sufriré también, pero espero que ya no lo vuelva a pasar mal nunca más", concluyó María del Monte.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en 'Mañaneros'. "Ha sido muy clara y muy rotunda María del Monte", aseveraba Adela González. Mientras que Marina Bernal insistía en que le parecía "justo y necesario que salga a apoyar a una chica que lo está pasando mal y que está sufriendo".