María del Monte amenaza con abandonar 'Y ahora Sonsoles' por lo que ocurre en directo

María del Monte no ha tenido reparos en mostrar su gran descontento en 'Y ahora Sonsoles', calificando la experiencia en el plató como algo "muy cercano al infierno". La cantante, que no ha ocultado su malestar, criticó la irregular aclimatación del estudio, lo que según ella afecta directamente a su comodidad. Incluso lanzó una advertencia en tono serio: "Uy, uy, uy, Sonsoles, yo me voy de aquí".

El tenso momento ocurrió mientras 'Y ahora Sonsoles' abordaba un tema de máxima actualidad: la tragedia en una residencia de Villafranca del Ebro, Zaragoza, donde un incendio dejó a diez fallecidos por inhalación de humo. Sonsoles Ónega contó con la participación del bombero Antonio Novillo, que ofreció pautas para prevenir y actuar ante situaciones similares. Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de tener detectores de humo en los hogares, por lo que María del Monte confesó que ya cuenta con uno en casa.

En pleno directo, 'Y ahora Sonsoles' realizó una demostración con un detector de humo, cuyo estridente sonido causó revuelo entre los presentes. En tono de broma, Sonsoles Ónega comentó: "¿Puedo tener esto para callar a colaboradores?", generando risas en el plató.

Sin embargo, Pilar Vidal aprovechó el momento para lanzar un inesperado comentario. "El humo de fumar no lo detecta, lo digo porque yo lo he probado en los hoteles y no salta", dijo la colaboradora. Esto llevó a una rápida intervención de la presentadora: "¡Pilar, por favor!".

El foco volvió a recaer sobre María del Monte, quien, mirando directamente a cámara, expresó con contundencia su queja sobre la temperatura del plató: "Escúchenme, no se pueden ustedes imaginar, señoras y señores, lo que hace en este plató. Yo me tengo que quitar toda la ropa que traigo, menos la camisita. Te lo dije el primer día, hay dos grados menos que en el infierno. Qué barbaridad". La artista dejó claro su descontento tanto a Sonsoles Ónega como a la dirección del programa.

