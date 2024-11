Silvia Intxaurrondo estalla como nunca contra Pablo Motos con una clara acusación

La guerra entre David Broncano y Pablo Motos aún no ha terminado. Después de que el presentador de 'La Revuelta' desvelase las presiones que han sufrido sus invitados por el equipo de 'El Hormiguero', el presentador de Antena 3 respondió. Pablo Motos dio un comunicado en el que, entre otros asuntos, señalaba a la televisión pública por hacer una campaña en su contra.

"No estaría dando esta explicación si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública",decía Pablo Motos.

"Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando, lo que era un mero malentendido con un invitado fue convertido en las noticias principales del Telediario, ocupando minutos y minutos en casi todos los programas", añadía.

| Atresmedia

De este modo, tan solo unas horas después, Silvia Intxaurrondo ha estalaldo en 'La Hora de La 1' contra Pablo Motos, desmintiendo sus palabras contra el ente público. "Pablo Motos hizo un discurso dando su versión y criticando duramente a esta casa, TVE. Habló de mala praxis, de desinformación; sí, Pablo Motos nos acusó a nosotros de eso, el mundo al revés", sentenció Silvia Intxaurrondo.

"El tema es que lo hizo con capturas de artículos en la pantalla al fondo del plató y una de esas capturas es de un artículo del diario El Mundo que dice: 'Exclusiva, RTVE abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama'. Obviamente, lo que dice El Mundo es falso", añadió la presentadora.

"Revisando las ediciones el matinal de esa casa abrió con Aldama, este programa abrió con Aldama también, el telediario de las 3 también abrió con el caso Aldama y el telediario de las 9 de la noche, ahí también lo tiene, también abrió de nuevo con Aldama. Pero Pablo Motos no se quedó ahí porque Pablo Motos afirmó que la polémica con Broncano era uno de los temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día, también es falso. Miren, no ocupó ninguno de los tres primeros puestos en ninguna de las ediciones y, además, ha sido el último en todos los sumarios", dijo contundentemente Silvia Intxaurrondo.

De este modo, Silvia Intxaurrondo dejaba claras las mentiras de Pablo Motos: "En fin, queremos desmentir esto para que ustedes sepan cuando vean esto que están en el lugar adecuado. Nosotros no desinformamos, nosotros no tenemos mala praxis y nosotros podemos avalar lo que hicimos con imágenes y con nuestros rostros de la televisión que actuamos bien. Nosotros sí".