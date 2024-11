Jarro de agua fría para Isa Pantoja: Juan del Val suelta lo que muchos piensan de ella

Isa Pantoja volvió a 'De Viernes'. La hija de Isabel Pantoja acudió al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para defenderse de aquellos que la cuestionan. Juan del Val, por su parte, no ha dudado en analizar esta intervención en 'La Roca' con una dura conclusión.

Su regreso a 'De Viernes' se producía al mes de su histórica entrevista, mediante la cual han reaparecido mediáticamente muchos allegados al clan Pantoja. Así pues, la hija de la tonadillera necesitaba volver para poner los puntos sobre las íes, defendiendo su testimonio. Esta entrevista se ha vuelto a colar en muchas tertulias televisivas, siendo una de ellas la de 'La Roca'.

Isa Pantoja dedicó su entrevista a terminar de contar los fatídicos episodios que marcaron su adolescencia. "Me dijo: 'Te voy a devolver a Perú'", destacaba la hija de Isabel Pantoja, hecha un mar de lágrimas. El equipo de 'De Viernes' se volcó con ella, brindándole su apoyo y dándole fuerza en todo momento.

Ahora bien, dos días después, se analizó su entrevista en 'La Roca' con opiniones de todo tipo. "Me parece terrible lo que cuenta, pero también me parece terrible que lo diga", exponía Juan del Val. El colaborador señalaba a Isa Pantoja por haber contado, de manera tan explícita, estos episodios.

| Atresmedia

Marta Critikian aprovecha para responderle en defensa de Isa Pantoja. "Llega a un punto en el que sabe que no va a tener relación con su madre", insistía la colaboradora. "No lo sé, no lo juzgo, pero contar la historia...", proseguía Juan del Val, dejando claro que podría haber contado menos.

Pilar Vidal alzó la voz para declarar que "es un claro episodio de maltrato psicológico". Juan del Val añadió un matiz asegurando que también era un maltrato "físico". De todas formas, la colaboradora de 'La Roca' se sumó al colaborador, para lanzar una reflexión.

"Yo estoy con Juan, además, lo que narra Isa ya ha preescrito. No creo que ella tenga intención de denunciarlo, creo que forma parte de la terapia que está teniendo ahora. Los profesionales les aconsejan que, públicamente, se desahoguen para asumirlo y cerrar ese episodio", aseveraba Pilar Vidal.

Juan del Val quiso tener la última palabra respondiendo a la colaboradora. "Creo que hay profesionales de la psicología que pueden aconsejar que episodios así de traumáticos se compartan. Pero, una cosa es contarlo a un círculo cercano y otra cosa es ir a televisión, son matices distintos", zanjaba el colaborador de 'La Roca'.