Omar Montes deja KO a Isa Pantoja con una respuesta que no podía imaginar

La entrevista de Isa Pantoja está salpicando a todos, incluso a los que ya no forman parte de su vida. La presencia de Omar Montes tendría mucho peso en el dolor de la hija de la tonadillera, ya que ella ha sentido cómo su familia se pone del lado de él. El cantante se ha pronunciado con algo que sorprendería a Isa Pantoja.

El duro testimonio de la hija de Isabel Pantoja en 'De Viernes' no está dejando títere con cabeza. Muchos allegados a la familia Pantoja se han pronunciado a lo largo de estas semanas sobre este sonado escándalo. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas, ni para la familia ni para todos los que estuvieron estrechamente relacionados, como Jessica Bueno u Omar Montes.

Así pues, Omar Montes, el que un día fue pareja de Isa Pantoja, ha respondido a las preguntas de los periodistas. El cantante se ha mostrado tajante y, aunque se negaba a responder, ha optado por lanzar algo que pocos esperaban. "No, porfi no me deis la muerte", respondió Omar Montes, dispuesto a no declarar en contra de Isa Pantoja.

| Mediaset

El cantante ha sorprendido a los medios al no querer pronunciarse sobre los terribles episodios. Si se tiene en cuenta que la hija de Isabel Pantoja ha arremetido duramente contra él en más de una ocasión, sorprende que él no lo quiera hacer. Además, después del polémico cumpleaños de Isabel Pantoja en el que juntó a Omar Montes con Asraf Beno.

La tonadillera, por si fuera poco, nunca ha escondido que prefiere a Omar Montes, antes que al actual marido de su hija. Asraf Beno no sería del agrado de la familia, mientras que Omar Montes habría conquistado a todos y cada uno de los Pantoja. Por tanto, este sería otro de los grandes motivos que le llevaría a Isa Pantoja tomar distancia con su familia.

Volviendo a Omar Montes, el cantante estaría evitando hablar de la hija de Isabel Pantoja, para así no verse salpicado por escándalos. Ambos tuvieron una relación de tres meses, marcada por la sexta edición de 'Gran Hermano VIP'. Una edición en la que Isa Pantoja se enamoró de Asraf Beno mientras salía con Omar Montes, y este para vengarse acabó liándose con Techi.