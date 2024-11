RTVE lanza un comunicado tras las acusaciones de mala praxis lanzadas por Pablo Motos

RTVE ha lanzado un comunicado para defender a los periodistas de la casa de las recientes acusaciones de Pablo Motos. El presentador de 'El Hormiguero' señaló al ente público, al que acusó de mala praxis periodística y de desinformar a los espectadores. Todo en su defensa de lo revelado por David Broncano sobre las presiones que ejerce el equipo de Pablo Motos a los invitados.

"No estaría dando esta explicación si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública", decía Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"Una televisión pública que estimó que este era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando, lo que era un mero malentendido con un invitado fue convertido en las noticias principales del Telediario. Ocupando minutos y minutos en casi todos los programas", añadía con mentiras, teniendo en cuenta que el Telediario no abrió con el tema.

| Atresmedia

"Si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada que somos nosotros como así han hecho la mayoría de medios de comunicación españoles. Es muy sorprendente que nadie de TVE haya llamado ni a nosotros ni a Atresmedia. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información", decía el presentador.

De este modo, tan solo un día después y tras muchas críticas, RTVE ha lanzado un comunicado. "La Corporación RTVE quiere poner en valor la profesionalidad de sus Servicios Informativos. Rechaza que se ponga en duda el buen hacer de sus trabajadores ante la polémica suscitada en los últimos días", arranca el comunicado.

"Como es público y se puede comprobar, la escaleta de todos los espacios informativos de la Corporación ha seguido la actualidad política a diario y la polémica de ‘La Revuelta’ se ha tratado como un asunto más de actualidad, sin abrir en ningún caso sus informativos", concluye el comunicado.