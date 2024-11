La respuesta de Alma Bollo a los ataques de Isa Pantoja a su hermano Manuel Cortés

Más frentes abiertos para Isa Pantoja. Su testimonio ha levantado ampollas en el círculo Pantoja, colándose su discurso en boca de todos. Alma Bollo, como hermana de Manuel Cortés, ha reaccionado ante la supuesta vinculación de su hermano al episodio del "manguerazo".

No es la primera vez que se ve mal ambiente entre Alma Bollo e Isa Pantoja. La hija de Raquel Bollo terminó muy mal con su prima, tras su participación en 'Supervivientes', junto a su hermano. La presencia de Asraf Beno en el concurso marcó un antes y un después en la relación de las primas.

Los hijos de Raquel Bollo no congeniaron con el marido de Isa Pantoja, con el que acabaron protagonizando más de una sonada discusión en el reality de supervivencia. La diseñadora, por su parte, no dudó en dar la cara por sus hijos, atacando sin piedad a la hija de Isabel Pantoja.

| Mediaset

Actualmente, la relación entre las dos primas no ha mejorado, sino que continúa estancada. El testimonio de Isa Pantoja en '¡De Viernes!' ha reabierto esta guerra, al sacar a la luz un terrible episodio en el que se vincula a Manuel Cortés. Su hermana, Alma Bollo, ha tenido unas palabras para Isa Pantoja.

"Es un tema que a mí no me pertenece", confesaba la hija de Raquel Bollo ante unos reporteros de Europa Press. Además, se encargó de dejar claro que "cuando se cuenta lo que pasa, que lo cuenta ella, dice tener 16 años. Por lo tanto, yo tengo 11, así que responsabilidades yo no tengo ninguna".

De esta forma, Alma Bollo se cubrió las espaldas declarando que ella no tenía nada que ver. La hija de la diseñadora confesaba no tener ni idea de ese episodio, ni de que su hermano estuviera presente. No obstante, se despidió mandándole un mensaje a su prima.

"Le deseo lo mejor pero sin más", reconocía Alma Bollo, dejando ver la nula relación que tienen ambas. Al contrario sucede con Anabel Pantoja, a la que le deseó "toda la felicidad del mundo. Que disfrute mucho de su niña, que viva mucho los momentos que tenga porque pasa súper rápido".