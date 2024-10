Jarro de agua fría para Isa Pantoja por lo que no duda en decir su primo Manuel Cortés

Las duras declaraciones de Isa Pantoja están haciendo historia en la familia Pantoja. Una inocente entrevista que le iba a servir a la hija de Isabel Pantoja para desahogarse se está convirtiendo en un huracán para la familia. Ya son varias las personas que han resucitado mediáticamente para testificar unos hechos que denunció Isa Pantoja.

A punto de pasar una semana de su polémica intervención en 'De Viernes', Isa Pantoja no para de recibir respuestas de familiares y amigos de la familia Pantoja. No todos le compran su discurso. Algunos como las Mellis o María del Monte se posicionan a su favor, mientras que otros como Raquel Bollo la cuestionan.

El siguiente en hablar ha sido Manuel Cortés. El artista ha seguido los pasos de su madre, reconociendo a los compañeros de 'Vamos a ver' su versión de los hechos. Raquel Bollo dio la cara el pasado martes en el programa de Joaquín Prat cargando duramente contra la hija de Isabel Pantoja.

| Mediaset

Manuel Cortés no tuvo ningún reparo a la hora de referirse al polémico tema del "manguerazo", algo que provocó un gran trauma en Isa Pantoja. "Después de que ella haya dicho: 'No, mi primo no', yo creo que es suficiente para vosotros y para todo el mundo", reaccionaba el artista bastante enfadado.

El primo de Isa Pantoja conectó en directo para callar rumores acerca de su supuesta vinculación al episodio del "manguerazo". "Lo que sí te puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y estar muy seguro", se defendía.

Así pues, Manuel Cortés se estaba refiriendo a una colaboradora de 'De Viernes', insinuando que no decía la verdad. "En la entrevista, hay una persona, Ángela Portero, que, por lo que ha llegado a mis oídos, afirma y da por hecho algo que es incierto", sostenía indignado.

De hecho, el hijo de Raquel Bollo aprovechó el momento en pleno directo para dirigirse a ella. "Yo que ella tendría mucho cuidado, de no ser así, voy a tomar mis medidas. Está bastante claro", denunciaba el primo de Isa Pantoja.