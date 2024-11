La sorprendente reacción de una soltera de 'First Dates' por lo que hace su cita

La música no siempre es un buen complemento para una primera cita. Esta técnica suele asustar a muchos solteros en la primera cita. Aun así, Jerjes se la jugó a una carta llevándose una guitarra con el objetivo de conquistar así a la soltera.

Su objeto lo delató. Jerjes es un músico y profesor de música que visitó 'First Dates' para encontrar el amor. El soltero, que se enorgullece fabricarse sus propias guitarras, reconoció que pisaba el restaurante para llegar a enamorarse como nunca antes lo había hecho.

Aunque se resistía por momentos al mundo de la música, el futuro de Jerjes estaba escrito con notas musicales. Así que sería un requisito más que indispensable que a su cita le gustase la música. "Que sea artista o que entienda el arte y que en la cama sea una fiera", confesaba el soltero en 'First Dates'.

Su cita fue Patricia, una diseñadora digital de Vigo que busca, sobre todo, un hombre con tatuajes. Al verse los dos, no experimentaron la misma sensación. Mientras que a Jerjes la fascinó la soltera, a Patricia le echó para atrás el músico, pero reconoció que su estilo le gustaba.

| Mediaset

"Jerjes es un chico que no me atrae, pero su estilo me complementa, le hace más interesante", desvelaba en 'First Dates' la soltera. Al comenzar la cita, el soltero no podía parar de mirarle los ojos a Patricia. "Tiene unos ojos muy bonitos que casi me intimidan", contaba en el confesionario de 'First Dates'.

En el ecuador de la cita, Jerjes decidió romper el poco hielo que quedaba arrancándose por una canción de 'Los Chunguitos'. El músico sacó su guitarra y se dispuso a tocarla como si no hubiera un mañana. "Me he puesto un poco nervioso, pero voy a intentar cantar una de 'Los Chunguitos'", pronunciaba el soltero, con tal de conquistar a Patricia.

A la soltera le fascinó que el músico tuviera la valentía de tocar (y cantar) una canción durante su paso por 'First Dates'. "Que se haya abierto a mí y me haya mostrado un trocito de su música, quiere decir que es una persona sencilla. Una persona dispuesta a tomar el amor al siguiente nivel", expresaba sorprendida Patricia.

Llegados a la decisión final de 'First Dates', los dos solteros tenían que tomar una decisión. A Jerjes le encantó su cita, por lo que la segunda cita estaba en manos de la soltera. Aunque no le atrajo de primeras, en cuanto le vio cantando y tocando la guitarra,le conquistó; por lo que, volverán a verse.