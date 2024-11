Ángel lleva a su mujer a 'First Dates' para hacerle una proposición que no se espera

¡'First Dates' ha cumplido 2.000 capítulos! El programa de Carlos Sobera celebró su aniversario con algunas de las parejas que salieron juntas del restaurante. Sin embargo, no todas están como el primer día; Ángel se presentó con Trini para comentarle algo de lo que no tenía ni idea.

Ambos tuvieron la cita hace nueve meses y salió tan bien que, incluso en esa primera cita, dieron rienda suelta a la pasión. Trini aprovechó para agradecer al programa que les hubieran presentado, reconociendo que es el amor de su vida. "Aunque estamos lejos porque él vive en Tarragona y yo en Terrassa, lo quiero bastante", confesaba la mujer.

De hecho, Trini no se cortó a la hora de explicarle a Carlos Sobera lo bien que funcionan sexualmente. "Hace años que yo no hacía sexo con nadie. Cuando lo hice con Ángel, me gustó muchísimo", admitió.

Poco después, entró Ángel a 'First Dates', y por segunda vez además. El catalán se sinceró con Carlos Sobera comunicándole que está muy enamorado de Trini. Además, él también compartió su opinión sobre el sexo destacando que "me he ilustrado en un libro y he sabido hacer feliz a una mujer".

| Mediaset

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Ángel quisiera volver a 'First Dates' para romper con Trini. "Vengo a despedirme, esto no es vivir", pronunciaba el hombre, tras verse incapaz de sostener una relación a distancia. Al verse, la reacción de ambos fue completamente distinta.

Trini se abalanzó sobre él, mientras que Ángel quiso mantener las distancias. "La relación no va bien, Trini; no se puede vivir así", confesaba el hombre. Ella, por su parte, intentó reconducir la velada llevándose a su pareja a su terreno.

"Nosotros, por desgracia, vivimos muy retirados, pero eso no quiere decir que no haya pasión. Es más, tú sabes que, cuando hacemos el amor, lo hacemos divinamente. Te echo de menos", le expresó Trini, intentando convencerlo para continuar con la relación.

Unas palabras que enternecieron a Ángel, que se replanteó si sería buena idea romper algo que tanto querían los dos. Trini no cesaba en intentos por convencer a Ángel de continuar adelante con la relación. Él, a medida que avanzaba la cena, iba arrepintiéndose de la decisión que podía estar a punto de cometer en 'First Dates'.

Los dos se enfrentaban a la segunda decisión final, un desenlace todavía más peligroso, ya que podrían tirar todo por la borda, debido a las dudas de Ángel. Aun así, Trini y Ángel decidieron apostar por la relación, continuando juntos a pesar de la distancia. "Iba a romper, pero no he roto, me has convencido", le contó el de Tarragona emocionado.