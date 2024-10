La inesperada confesión íntima de Roberto Leal en 'Pasapalabra' que afecta a su mujer

'Pasapalabra' aprovechó este lunes su prueba musical para promocionar su libro oficial. Lo que sorprendió a la audiencia, incluso al propio presentador, es que dentro del propio libro había una nota.Roberto Leal, haciéndose el sorprendido, anunció que se trataba de la primera carta que le escribió a su mujer, la también periodista, Sara Rubio.

Entre los invitados de este lunes estaban Luis Larrodera, Adriana Torrebejano, Patricia Yurena y Mario Vaquerizo. La aparición de este último sorprendió a algunos seguidores del formato, que se alarmaron tras la caída que sufrió el marido de Alaska. Sin embargo, lo que desconocían, y deberían saber, es que el programa era grabado, y por eso mismo, aparecía sin ninguna dolencia.

Volviendo al libro, el presentador de 'Pasapalabra' compartió con la audiencia que se trataba de un marcapáginas. "Ah, mira, es la primera carta que le escribí a mi mujer", soltaba emocionado Roberto Leal. La cámara del programa captó imágenes de la emotiva dedicatoria del presentador a su mujer.

| Atresmedia

"Hola, Sara, te como la cara", escribía Roberto Leal, dirigiéndose a su mujer. Además, debajo de la dedicatoria aparecía dibujado un corazón. El plató se rindió en aplausos al amor que mostraba el presentador que, a su vez, calificaba su nota de "algo sencillo".

Aun así, Mario Vaquerido se encargó de corregirle, dejándole claro que "las cosas sencillas son las más bonitas". El presentador de 'Pasapalabra' aprovechó para refrescarle a la audiencia el tiempo que lleva con su mujer. "Y de ahí hasta hoy, ¿eh? Llevamos desde 1814 juntos", pronunciaba entre risas un risueño Roberto Leal.

Los dos periodistas se conocieron hace más de doce años, justo cuando Roberto Leal sustituyó a Susanna Griso en verano. Mientras tanto, ella trabajaba en 'Equipo de investigación'. Una vez allí, dentro de las instalaciones de Atresmedia, se sentaron a comer juntos y comenzó a florecer el amor entre ambos.

Finalmente, la prueba musical la ganó Mario Vaquerizo, después de haber acertado una canción de Madonna. Por tanto, él fue el ganador del libro, y aun así, no se lo quedó. "Me gusta ganar, pero también me gusta regalar", declaró el invitado, regalándole el libro a su compañera Adriana Torrebejano.