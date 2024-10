Adriana Torrebejano ('¿A Que Estás Esperando?'): 'Hay mucha gente esperándola'

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada presentan '¿A Qué Estás Esperando?', una comedia erótico - romántica que se ha convertido en la última gran apuesta de Atresmedia. La serie verá la luz el 20 de octubre en atresplayer, antes de su estreno en el prime time de Antena 3.

Los dos protagonistas han concedido una entrevista a TVeo en la que han hablado de sus personajes y de cómo afrontan este proyecto. Los actores también se pronuncian sobre cómo ven la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.Además, Adriana Torrebejano se ha pronunciado acerca de los fuertes rumores de una 2ª temporada de 'Cristo y Rey'.

Para empezar, ¿por qué aceptasteis la serie? ¿Os imponía que estuviera basada en las novelas de Megan Maxwell?

Adriana Torrebejano: Sabía que era una adaptación de las novelas de Megan Maxwell y era algo que me imponía, por supuesto. Cuando haces una serie que es una adaptación de un libro que lo ha reventado siempre hay muchas expectativas y mucha presión, porque hay mucha gente esperándola.

| Atresmedia

¿Cómo ha sido trabajar el uno con el otro? ¿Os conocíais de antes?

Rubén Cortada: Espectacular. Es una profesional muy exigente que le busca hasta el último detalle.

Adriana Torrebejano: Le he molestado mucho (bromea)

Rubén Cortada: Yo soy más flexible, entiendo al de en frente siempre, intento que todas las opiniones lleguen a un sitio... Ella lo tiene todo muy claro, muy específico

Adriana Torrebejano: Me gusta llegar muy preparada al set para que eso me permita jugar en todos los sentidos. Suelo trabajar muchísimo para rodar.

Rubén Cortada: A mí me gusta escuchar ... lo que pase allí, lo que tenga que decir ella, lo que tenga que decir el director...

| Atresmedia

En una serie que se le da tanto protagonismo a la sexualidad, ¿cómo os habéis adaptado vosotros a esto a la hora de grabar escenas íntimas?

Rubén Cortada: Había un equipo de coordinación de intimidad que lo hizo todo muy fácil. Nos presentaron, pusimos los límites y fue muy cómodo todo. Coreografiado y excelente, para mí fue un plus.

Adriana Torrebejano: Es super fundamental esta figura en los rodajes, y más en un rodaje como este. Ayuda muchísimo a la hora de la creatividad de esas escenas, de poder sentirte bien, segura...

¿En qué os veis reflejados con vuestro personaje?

Adriana Torrebejano: Me encanta el humor que tiene Sonia, el cómo afronta la vida con ese humor. Es la parte que más me gusta de ella porque es en la que más me veo a mí.

Rubén Cortada: A mí me gustaría pensar que algún día llegaré a ser tan...

Adriana Torrebejano: ¡Tan piloto! (risas)

Rubén Cortada: El poco juicio que hace de las personas. No pone a nadie la guillotina, no pone a nadie la picota... Todo el mundo tiene su manera de ser. Vive y deja vivir.

| Atresmedia

¿Veis posible una 2ª temporada? ¿La trama da para seguir estirando más la serie o terminaría en su 1ª temporada?

Adriana Torrebejano: Ojalá haya una segunda temporada.

Rubén Cortada: Dar da, tiene que haber segunda temporada, generará mucho conflicto.

Adriana Torrebejano: En estos ocho capítulos se habla de los dos libros y se finalizan. Ojalá tenga un éxito increíble y decidan hacer una segunda temporada.

Habéis ido de invitados a 'El Hormiguero', pero si os invitara David Broncano a 'La Revuelta, iríais? ¿Tenéis alguna preferencia?

Adriana Torrebejano: Yo iría a promocionar la serie donde me pidan. Quiero vender la serie a toda costa, me encanta la serie. Me encantan ambos formatos, tanto el de Pablo Motos como el de David. Si me invitan voy a ir a los dos (bromea) Yo estaría feliz de ir.

¿Cómo veis que le puede afectar a la serie esta lucha de cadenas, protagonizada por la rivalidad entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'?

Rubén Cortada: No compiten. Los que vean Broncano saltarán a Antena 3 cuando salgamos nosotros.

Adriana Torrebejano: No creo que afecte. Quien quiera ver un programa de televisión lo verá y quien quiera ver una serie la verá. Lo importante es que haya oferta para todos y que vea cada uno lo que le apetezca. Nuestra serie se va a emitir primero en atresplayer, y, más tarde, en abierto. No sé ni cuándo va a ir.

| Atresmedia

Adriana, tú ya eres toda una chica Atresmedia, acabas de protagonizar la película 'Políticamente incorrectos', has salido en series como 'Dos años y un día' o 'Cristo y Rey'... De esta última se rumoreó que podría renovar por una segunda temporada, ¿nos puedes adelantar algo?

Adriana Torrebejano: Primera noticia. Ojalá se haga la segunda temporada, pero no sé si se ha llegado a pensar en ella. Esto es lo típico que, a lo mejor por el éxito de la serie, sale publicado en algún medio, pero no sé si es simplemente ruido o si es una información real. Yo no he firmado por una segunda temporada todavía. No sé si volverá a aparecer Chelo (risas).

Ángel Cristo JR mantiene que la serie es una farsa, tú reconociste en una entrevista que para formarte en el papel te pusiste en contacto con Chelo García Cortés, a día de hoy, ¿te crees que todo lo que te dijo fue verdad?

Adriana Torrebejano: Yo trabajo con unos guiones, no es que yo pueda juzgar si me creo o no la historia de alguien. Trabajé un personaje (Chelo García Cortés), me lo preparé con ella, pero no está en mi mano cuestionar lo que se me cuente. Tampoco me lo había ni planteado. A Chelo la quiero un montón y a Bárbara también.